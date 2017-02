Sporthotel Tannenhof: Spiel, Satz und Sieg im Westallgäu

(fair-NEWS)

München, im Dezember 2016: Gleich ob aktiver Sportler, Wellness-Liebhaber odererholungssuchender Urlauber – das Hotel Tannenhof in Weiler im malerischen Westallgäuist der „Place to be“ für anspruchsvolle Gäste. Das vom tennis MAGAZIN zum „BestenTennishotel Deutschlands“ gekrönte Vier-Sterne-Resort bietet Sportbegeisterten von Tennisüber Fitness bis hin zu verschiedenen Outdoor-Aktivitäten eine breite Palette anSportmöglichkeiten. Der neue, nach umfassenden Modernisierungen nun 2.400Quadratmeter große SPA-Bereich und das Therapie- und Rehazentrum garantierenEntspannung pur. Das abwechslungsreiche Wochenprogramm begeistert Groß und Klein.Darüber hinaus wartet der Familienbetrieb in zweiter Generation mit einemWohlfühlambiente, kulinarischen Genüssen und einem Service der Extraklasse auf.Aufschlag Tannenhof: Paradies für SportbegeisterteSportler wollen gerade im Urlaub nicht auf Ihr Hobby verzichten. Das Hotel Tannenhof ist derHotspot im Allgäu für aktive Gäste. Von einer ambitionierten „Tennis-Familie“ geführt, bietet dasResort – neben vier Tennis-Hallenplätzen direkt im Haus, fünf Tennis-Frei-Plätzen und einemTennis-Ballkanal – professionelle Anleitung und ein luxuriöses Umfeld. Sowohl Einsteiger wie auchversierte Tennisspieler profitieren von den spielstarken, staatlich geprüften Tennislehrern der imHotel integrierten, mit dem Gütesiegel „Deutsche Tennis-Schule“ ausgezeichneten Tennis-SchuleChristian Langes. Nicht ohne Grund wurde der Tannenhof von über 20.000 Lesern des tennisMAGAZINs zum „Besten Tennishotel Deutschlands“ gewählt. Und auch Tennis-Profis, wieBenjamin Becker und Tamira Paszek, sind regelmäßig hier zu Gast.Darüber hinaus wartet das Hotel mit einem Squash-Court, einem großzügigen Fitness- undGymnastikbereich über zwei Etagen, Tischtennis und Billard auf. Golf-Enthusiasten setzen aufeines der lukrativen Golf-Packages, die in Zusammenarbeit mit den zahlreichen Golfplätzen in der Region geschnürt werden. Tägliche Morgen- und Wassergymnastik, Yoga-Sessions, geführteWanderungen sowie Ski- und Langlaufkurse runden das breite Sport-Angebot ab. BesonderesHighlight: Im Sommer verspricht die Dreiländerfahrt auf dem Bodensee mit der hauseigenen Yacht"Tannenhof-Queen" ein unvergessliches Urlaubserlebnis.Break mit Strandfeeling: Balsam für Körper und SeeleEin Wellness-Trip ist das beste Mittel um fernab des hektischen Alltag-Trubels zu entspannen undneue Kraft zu tanken. Das Hotel Tannenhof verfügt über einen 2016 komplett neu gestalteten,2.400 Quadratmeter großen SPA-Bereich, der auch höchsten Ansprüchen gerecht wird.Wasserraten kommen im Panorama-Hallenbad mit Gegenstrom-Schwimmanlage, in der Warm-Sprudel-Therme mit Massagedüsen und in dem ganzjährig beheizten Freibad auf Ihre Kosten. Weres gerne heiß mag entspannt in der großzügig angelegten, modernen Saunalandschaft mitFinnischer Sauna, Dampfgrotte, Bio-Sauna, Altholz-Stadelsauna und Infrarot-Kabine. Einzigartigim gesamten Alpenraum: In der Microsalt-Anlage wird Meeresluft eingeblasen. Sand von derNordsee verleiht Sylter Strandfeeling – hervorragend für Körper und Geist. Liebevoll eingerichteteRuheräume, teilweise mit beheizten Wasserbetten und eine Bibliothek laden zum Ausspannen undTräumen ein. Kompetent und einfühlsam betreut das Therapie- und Reha-Team mit hauseigenenPhysiotherapeuten die Gäste in 16 Behandlungskabinen. Das breite Angebot reicht vonverschiedenen Massagen und Bädern, über Elektro-Therapie- und Kneipp-Therapie bis hin zuPhysiotherapie und den verschiedensten Beauty-Behandlungen. Zudem können Interessiere ausdiversen Gesundheits- und Beautyprogrammen, wie Schrothkuren, F.X. Mayr-Kuren und Schlank +Fit-Programmen, wählen.Matchball für ein Zuhause auf ZeitStilvoll und dennoch leger zeigt sich das Hotel Tannenhof nach dem Umbau im modern-alpinenStyle. Hier beginnt der Urlaub bereits beim Einchecken. Persönlich und dennoch professionellkümmern sich die insgesamt 130 Mitarbeiter des von Christian Langes und seiner Frau geführtenHotels um das Wohl ihrer Gäste. Insgesamt 118 gemütlich, alpenländlich eingerichtete Zimmersorgen für Urlaubsfeeling pur. Vier Restaurants, ein Cafe und eine Kaminbar laden zum Verweilenein. Für eingefleischte Tennis-Fans verfügt eines der Restaurants über direkte Fenster zu denIndoor-Tennisplätzen. Das Team verwöhnt die Gäste mit delikaten Speisen – gehobeneInternationale Gastronomie trifft auf herzhafte Allgäuer Traditionsgerichte. Die hauseigeneVinothek hält für jede Gelegenheit den richtigen Tropfen bereit. Hier werden auch Kochkurse undBierseminare abgehalten. Shopping-Queens werden in der Sport-Boutique und dem Hotelstore„s´Gschenkle“ fündig. Bis zu 180 Tagungsgäste schätzen die kompetente, individuelle Betreuungund die professionelle Ausstattung. Der weitläufige Park mit Liegewiesen, Terrassen und Boccia verspricht unvergessliche Urlaubsmomente an lauen Sommertagen. Die urige Bärenhütte ist wiegemacht für zünftige Grill- und Hüttenabende mit der Familie, dem Sportteam oderGeschäftspartnern und Kollegen. Hervorragend für den Familienurlaub: Die kostenloseKinderbetreuung im hauseigenen Kindergarten begeistert Kinder und Teenager. So können dieKleinen toben, während Mama und Papa Zeit zur Entspannung haben.Advantage Westallgäu: Im Zauber einer MosaiklandschaftRuhig und idyllisch liegt das Hotel Tannenhof am Ortsrand von Weiler. Malerisch fügt sich das4.500 Einwohner zählende Dorf in die Umgebung ein. Eine herrliche Aussicht auf die Allgäuer undVorarlberger Berge bis hin zum Schweizer Säntis-Massiv begeistert Gäste und Einheimische. DasWestallgäu im äußersten Südwesten von Bayern ist geprägt von einem Mosaik aus Wäldern undWeiden, Hügeln und Schluchten, Bächen und Mooren, Höfen und kleinen Siedlungen. Zentralzwischen Alpenland und Bodensee gelegen, überzeugt die Region – neben seiner landschaftlichenSchönheit – mit einem abwechslungsreichen Angebot. Eine breite Auswahl an Freizeit- undSportmöglichkeiten, sehenswerten Ausflugszielen sowie ein buntes Kultur- und Freizeitprogrammgarantieren unvergessliche Urlaubsmomente für die gesamte Familie.Weitere Informationen zum Tannenhof Resort. Sport und Spa unter: www.tannenhof.com