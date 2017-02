Das Startup Monteurzimmer-1a will zum größten Vermittler von Monteurunterkünften werden

(fair-NEWS)

(NL/6187541089) Monteurzimmer-1a will die Suche nach kostengünstigen Unterkünften für Bauarbeiter, Handwerker etc. revolutionierenDortmund, 08.02.2017: Seit dem 01.02.2017 wird es für Bau- und Handwerkerbetriebe erheblich einfacher, für Ihre Montagearbeiter preisgünstige Quartiere zu finden. Das Startup <a href="www.monteurzimmer-1a.de" title="www.monteurzimmer-1a.de">www.monteurzimmer-1a.de</a> drängt mit modernem Design, umfassender Suchfunktion und bestmöglichem Bedienkomfort auf den Onlinemarkt.In Kooperation mit den Startup-Mentoren der SDC Ventures GmbH zeichnet sich Niklas Börgmann als Gründer und Projektleiter für die Entwicklung der Plattform verantwortlich. Im Fokus stand dabei die Bedienfreundlichkeit und eine einfache, aber dennoch umfassende Struktur. Die Seite ermöglicht es, Suchanfragen unter verschiedensten Gesichtspunkten zu filtern und in der Folge effizient zu bearbeiten. Schnelle und vor allem zutreffende Suchergebnisse werden dadurch ebenso garantiert, wie das günstigste Resultat.Monteurzimmer-1a sieht sich als Service- und Dienstleistungstool für Bau- und Handwerkerbetriebe, welche auf der Suche nach den preisgünstigsten Unterkünften sind. Selbstverständlich ist Monteurzimmer-1a z.B. auch für Studenten oder Messebesucher nutzbar, so sie sich denn für preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten interessieren. Der Anwenderkreis ist, unter der Prämisse kostengünstig, nahezu beliebig erweiterbar.Niedrige Zinsen lösen derzeit einen wahren Bauboom aus. Dementsprechend wird sich auch der Personaleinsatz an den verschiedensten Baustandorten erhöhen. Darauf basiert meine Idee, in Konkurrenz zu den bestehenden Anbietern, eine verbesserte Online-Plattform für die Suche nach den preisgünstigsten Monteurunterkünften zu entwickeln. Mein Ziel ist es, mit Monteurzimmer-1a der größte Vermittler von Monteurzimmern in Deutschland zu werden. Der Anmeldeverlauf in den ersten Wochen stimmt mich positiv, mein Ziel erreichen zu können., so Niklas Börgmann, Gründer von <a href="www.monteurzimmer-1a.de." title="www.monteurzimmer-1a.de.">www.monteurzimmer-1a.de.</a>Philosophie von Monteurzimmer-1a:Hilfe zur SelbsthilfeMonteurzimmer-1a ist eine komfortable und selbsterklärende Plattform, die den Kosten- und Zeitaufwand für den Vermieter minimiert. Zudem ist die Anmeldung, auch für die Premiummitgliedschaft, kostenlos.Effizienz durch DesignAnsprechendes, aber minimalistisches Design ermöglicht eine effiziente Abwicklung von Angebot und Nachfrage. Jeder Anbieter erhält ein eigenes Vermieterkonto, in dem er seine Objekte selbst bearbeiten und verwalten kann. Somit bestimmt der Vermieter selbst über Umfang und Inhalt seines Angebots.Sicherheit:Alle persönlichen Benutzerdaten werden mittels einer SSL-Verschlüsselung gesichert. Monteurzimmer-1a ist stets um die aktuellsten Sicherheitsstandards bemüht. Dazu trägt auch ein umfangreiches Support-Angebot für die User bei.Management:Monteurzimmer-1a ist ein Projekt der SDC Ventures GmbH. Die Startup-Mentoren unterstützen Niklas Börgmann bei der Umsetzung der Idee sowie bei der weiteren Verwaltung und Betreuung des Portals.Niklas Börgmann ist Student der Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität in Dortmund und setzte die Gründungsidee während seines Praktikums bei der SDC Ventures GmbH um.Thorsten Engelmann und Philip Cappelletti sind Geschäftsführer der SDC Ventures GmbH und sehen sich als aktive Supporter junger Startup-Unternehmen.Monteurzimmer-1a ist ein junges innovatives Projekt in einem doch schon angestaubten Markt. Wir wollen Herrn Börgmann dabei unterstützen, für frischen Wind in dem Segment zu sorgen und dadurch auch eine entsprechende Nachfrage für das Projekt zu generieren. Die derzeitige Wirtschaftslage bietet dafür, aus unserer Sicht, ein sehr gutes Umfeld., so die beiden Geschäftsführer der SDC Ventures GmbH.



Bildinformation: Das Startup Monteurzimmer-1a will zum größten Vermittler von Monteurunterkünften werden