AmdoSoft Systems entwickelt mit DB Computer Solutions den b4 Sage 200 Protektor

(fair-NEWS)

Die Kooperation bündelt das Knowhow von DB Computer Solutions im Sage-Umfeld mit State-of the-art Technologie zur Geschäftsprozess-Absicherung von AmdoSoft. Das Sage-spezifische Wissen kombiniert mit den präventiven Wartungsmaßnahmen von AmdoSoft/b4 stellen sicher, dass die Anwendung die Geschäftsprozesse performant bearbeitet und dem Nutzer den Alltag erleichtert. Der Protektor b4 Sage 200 prüft Leistung und Verfügbarkeit des ERP-Systems regelmäßig und definiert im Sinne von Best-Practice-Vorgehen, welche Schritte bei auftretenden Leistungsproblemen automatisch ausgeführt werden. Damit wird der Geschäftsprozess rund um Sage 200 für den Anwender sowie für das gesamte Unternehmen abgesichert.AmdoSoft Systems entwickelt im Zuge der Partnerschaft mit dem irischen IT-Dienstleister DB Computer Solutions den ersten Prozess-Protektor speziell für Endkunden der ERP-Anwendung Sage 200. AmdoSoft ist spezialisiert auf Software und Beratung rund um das Thema der Geschäftsprozess-Absicherung. DB Computer Solutions Ltd. ist ein etablierter IT-Lösungsanbieter mit Fokus auf Sage Produkten und Services.ERP-Software Sage 200 dank b4 besonders zuverlässig und performantTausende, automatisch ablaufende Tests durch b4 kontrollieren ununterbrochenden Status des ERP-Systems sowie Verfügbarkeit und Leistung der Geschäftsprozesse. b4 hilft den Kunden, Probleme proaktiv zu managen und an die IT-Administration zu melden, bevor („before“) sie einem Sachbearbeiter auffallen und dem Unternehmen Schaden zufügen können.b4 Sage 200 fungiert als Alarm- & Action-System für den technischen Support und lokalisiert sofort die Störungsquelle. Der Protektor zeichnet sich auch dadurch aus, dass er die Sicht der Benutzer am Frontend einnimmt und die Nutzererfahrung mit Sage 200 als Istzustand 1:1 aufzeichnet. Dabei zeigen die Agenten des Systems jeden Trend an, der darauf hindeutet, dass der Benutzer Schwierigkeiten mit Sage 200 hat.Kombiniertes Fachwissen für mehr Leistung und höhere VerfügbarkeitFragen, mit denen sich die Spezialisten von AmdoSoft tagtäglich in der Zusammenarbeit mit den Kunden auseinandersetzen, beschäftigen sich mit Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit der Geschäftsprozesse. Die IT-Experten bei DB Computer Solutions wiederum erkannten, dass genau diese Themen einen oberen Platz auf der Prioritätenliste ihrer Kunden einnehmen. „Die Performance der kritischen Prozesse, die auf Sage 200 basieren, hat einen hohen Stellenwert bei unseren Kunden,“ betont Ian Cumiskey, Managing Director bei DB Computer Solutions. „Die Kompetenz von AmdoSoft hilft uns, dieses zentrale Kundenbedürfnis bestmöglich zu befriedigen. Der b4 Sage 200 Protektor kann genau die erforderliche Transparenz und Absicherung unternehmenskritischer Prozesse gewährleisten.“David Griffith, Managing Director AmdoSoft UK, ergänzt: „b4 schafft es, Anwendung, IT-Dienste und Infrastruktur harmonisch auf die Geschäftsprozesse abzustimmen. In b4 Sage 200 fließt die Best Practice beider Unternehmen zusammen. Für die Sage 200 Kunden bedeutet die Entwicklung unseres gemeinsamen Protektors eine zusätzliche Stufe der Sicherheit und Zuverlässigkeit.“Gepaarte technische Kompetenz für Protektor-EntwicklungDie technische Entwicklung des Protektors b4 Sage 200 liegt in Händen erfahrener IT-Profis. Dieses Team wird angeführt von Brian Tuohy, Senior Sage Consultant bei DB Computer Solutions, bringt langjährige Erfahrung mit Sage-Produkten und Kundenbedürfnissen ein. Auf Seiten von AmdoSoft zeichnet Nenad Zavidic, Technischer Leiter, mit seinen weitreichenden Kenntnissen über b4 und die Entwicklung verschiedenster b4-Protektoren verantwortlich.



Bildinformation: AmdoSoft & DB Computer Solutions