Forex und CFD Broker Blackwell Global bietet nun seine Services für das deutschsprachige Klientel an

Blackwell Global Investments (UK) Limited CEO Patrick Latchford kommentiert: "Uns ist bewusst, dass insbesondere die fehlende Zugänglichkeit eines deutschsprachigen Service den Umgang mit Brokern für viele deutsche Trader bedeutend erschwert. Wir sind deswegen bemüht einen starken deutschen Tisch mit kompetenten Mitarbeitern aufzubauen welche den hohen Anforderungen des deutschen Marktes gerecht werden können."Die Eckdaten des Angebots von Blackwell Global:- 24/5 Support und kostenlose Kontoführung- Zugang zu einer Reihe von hochrangigen Liquiditätsanbietern- Professionelle Orderausführung (No-Dealing-Desk)- Führende Trading-Plattform: MetaTrader 4- Mobile Trading und VPS für professionellen Forex und CFD Handel- Gesicherte Kundeneinlagen durch segregierte Kundenkonten bei Barclays PLC- FSCS Anlegerschutz für Kapitaleinlagen bis zu £50.000- Überwacht und reguliert durch die Financial Conduct Authority in LondonKonditionen für den Handel:- Hebel bis zu 400:1- Sämtliche beliebten Währungspaare, Edelmetalle, Rohöl sowie Indizes- Attraktive Spreads ohne jegliche KommissionenNeben dem Bestreben seinen Kunden das bestmögliche Trading-Erlebnis zu bieten werden auch beträchtliche Ressourcen in einen fachkundigen Kundenservice investiert.Über Blackwell Global:Im Jahr 2010 gegründet, bietet die Blackwell Global Gruppe Brokerage-Lösungen für private und institutionelle Kunden, sowie weitere Investment Produkte an. Blackwell Global ist ein Straight-Through-Processing oder STP-Broker, der Kunden Zugang zu überlegener Liquidität und Preis-Feeds von internationalen Top-Banken ermöglicht. Unseren Kunden werden unter anderem ein 24-Stunden-Service, Marktforschungstools, Schulungsmaterialien, professionelle Partnerschaftsprogramme sowie eine integrierte Handelsplattform angeboten.Das Unternehmen bietet Zugang zu über 60 Instrumenten, einschließlich Währungspaaren, Edelmetallen und anderen Differenzkontrakten. Als globaler Broker, strebt Blackwell Global stets danach Spitzenleistungen im Bereich Kunden-Service zu erreichen, sowie durch die Entwicklung innovativer Technologie die Bedürfnisse seiner Kunden zu unterstützen.Heute ist die Blackwell Global Unternehmensgruppe mit einer weltweiten Präsenz in über 90 Ländern vertreten und hat ihre zentralen Büros in den individuell regulierten Märkten von Zypern, Hong Kong, Neuseeland sowie dem Vereinigten Königreich.Die stets wachsende Webpräsenz von Blackwell Global befindet sich unter www.blackwellglobal.de



