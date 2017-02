Die neuen Leistungsgeregelten von NOVELAN: Einfach sicher. Einfach flexibel. Einfach unabhängig.

(fair-NEWS) Kasendorf, 08. Februar 2017: Die Schlagworte klingen vielversprechend. Im März 2017 stellt <a href="www.NOVELAN.com">NOVELAN</a> seine "Neuen" vor. Das Wichtigste vorab: Die neuen Leistungsgeregelten des Wärmepumpenherstellers sind wie gewohnt einfach zu handhaben. Mit den neuen Modellen, zusammen mit der erweiterten Produktpalette an leistungsgeregelten Sole/Wasser-Wärmepumpen, bietet NOVELAN im Jahr 2017 besondere Flexibilität für alle Anwendungsbereiche. Einfach sicher. Einfach flexibel. Einfach unabhängig. Einfach NOVELAN.



Der Vorteil von Wärmepumpen mit Inverter-Technologie wurde längst erkannt. Sie passen ihre Leistung an den tatsächlichen Bedarf der Bewohner an. NOVELAN baut darauf auf und setzt einen weiteren Meilenstein in der Wärmepumpen-Entwicklung. Im Jahr 2017 bringt der Wärmepumpenhersteller ein neues Sortiment an "Invertergesteuerten" auf den Markt. Die neuen Wärmepumpen von NOVELAN sind nicht nur ideal bei wechselndem Bedarf, sie liefern außerdem alle erforderlichen Leistungsreserven und zeichnen sich durch besonders hohe Effizienz aus.



Besonders interessant für Installateure: Die "Neuen" garantieren höchste Planungssicherheit, sind flüsterleise im Betrieb und können somit auch in schallkritischen Situationen ideal eingesetzt werden. Eben einfach sicher. Für jede Anforderung, für jedes Objekt, für jeden Bedarf.



Ein richtiges Highlight ist das neue Transportkonzept. Neben der gewohnt platzsparenden Bauweise profitieren Installateure mit den "Neuen" auch von einer vielseitigen Modullösung, die den Transport einzelner Teile sowie eine flexible Aufstellung möglich macht. Eben einfach modular. Einfach NOVELAN.



Ein weiterer wichtiger Vorteil der neuen, leistungsgeregelten Wärmepumpen von NOVELAN: Sie sind einfach flexibel. Passend zu jeder aktuellen Lebenssituation stimmen die Geräte ihre Leistung optimal auf den Bedarf von Haus und Bewohner ab. Sie schalten nicht einfach "Ein und Aus" wie herkömmliche, konventionelle Wärmepumpen, sondern geben bedarfsorientiert stetige Wärme ab.

Verbraucher und auch Installateure sparen mit den leistungsgeregelten Wärmepumpen von NOVELAN bares Geld. Da diese Geräte ihre Leistung und auch die Warmwasserbereitung automatisch an den tatsächlichen Bedarf anpassen, folgen verbesserte Jahresarbeitszahlen und damit eine erhöhte Effizienz. Einfach unabhängig - von Öl und Gas. Einfach NOVELAN.



Hinweis für die Redaktion:

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial zu NOVELAN-Produkten finden Sie <a href="https://www.novelan.com/weitere-informationen/presse.html">hier</a>. Bildmaterial erhalten Sie auch gerne auf Anfrage an Herbert Grab, Tel.: +49 (0)7127-5707-10, Mail: herbert.grab@digitmedia-online.de.