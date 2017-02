AmdoSoft/b4 erweitert PRTG

(fair-NEWS)

Als „Herz der deutschen Wirtschaft“ gilt der Mittelstand. Damit dieses nicht aus dem Rhythmus kommt, ist es insbesondere in digitaler Zeit entscheidend, dass Prozesse reibungslos ineinander greifen. AmdoSoft sieht seine Mission deshalb darin, es Unternehmen jeder Größe und Provenienz zu ermöglichen, die zunehmend inhomogener und komplexer werdenden IT- und Businessprozesse zu einem bezahlbaren Preisnachhaltig zu automatisieren. Deshalb hat das Systemhaus aus München eine Schnittstelle entwickelt, mittels derer die verbreitete all-inclusive Monitoring-Software „PRTG Network Monitor“ um die Automatisierungslösung b4 erweitert werden kann.Automatisieren, objektivieren, beschleunigenIm Rahmen der Implementierung durchleuchtet der b4 Prozess Protektor für PRTG mittels korrelierender Sensoren die bestehende Systemlandschaft innerhalb von Minuten. Nach der Integration ist es nicht nur möglich, die IT-Prozesse zu automatisieren und folglich zu beschleunigen, sondern auch durch die Einbindung individueller Skripte den Leistungsumfang von b4 entsprechend unternehmensspezifischen Anforderungen zu erweitern. Durch die in b4 integrierte Graphical Rules Engine können Regeln zur Automation ganz einfach per Drag and Drop erstellt, verändert und gleichzeitig auch dokumentiert werden. Damit lassen sich, übersichtlich und für jeden Administrator sofort nachvollziehbar, vorhandene IT-Infrastruktur-Probleme identifizieren und lösen, bevor sich diese auf geschäftskritische Prozesse auswirken können. Der b4 Virtual Client simuliert und testet dabei in Echtzeit alle relevanten Schwellenwerte und wichtigen Prozesse und sorgt für eine Verringerung irrelevanter Meldungen, eine Objektivierung der Ereigniskette während des kompletten Lifecycles, eine automatisierte Behebung von Infrastrukturfehlern via b4 Troubleshooting und ein aussagekräftiges Reporting.Zwei-in-Eins-Konsole ohne Einschränkungen„Nutzer von PRTG Network Monitor sind treu“, so AmdoSofts Geschäftsführer Mario Griffith, und betont: „Netzwerke sind ja bekanntlich wie ‚lebendige Wesen‘. Deshalb möchten wir ihnen die Möglichkeit bieten, ein effektives End-to-End-Monitoring mit ihrer gewohnten Lösung mit einer ganzheitlich automatisierten Absicherung ihrer Geschäftsprozesse via b4 zu verbinden. Damit bekommen Anwender eine Zwei-in-Eins-Konsole, mit der sie ohne Einschränkungen die Vorteile beider Systeme nutzen können, effektive Überwachung der IT-Infrastruktur und zuverlässige und automatisierte Absicherung kritischer Geschäftsprozesse.“



Bildinformation: PRTG Plugin