Western Digital Corporation: Neue NVMe-kompatible PCIe Solid-State Drives SanDiskÃ® SkyhawkÃ¢„¢

Irvine, Kalifornien, 8. Februar 2017 - Western Digital Corporation gab heute auf seinem Unternehmensblog die Einführung von NVMe-kompatiblen PCIe Solid-State Drives (SSDs) unter der Bezeichnung SanDisk® SkyhawkTM bekannt. Die neuen SSDs stellen ein optimal gewichtetes Gesamtpaket aus schnellem und konsistentem Leistungsvermögen, kosteneffizientem Speicher und verlässlicher Service-Qualität (QoS) dar; sie sind darauf ausgelegt, große, unstrukturierte Rechenzentrums-Aufgaben für Cloud-Umgebungen zu meistern.Die Skyhawk SSDs arbeiten mit zukunftsweisendem NAND Flash Speicher - dem neuen, hochleistungsfähigen PCIe Gen 3 SSD Controller -, sind mit der unternehmenseigenen Guardian Technology™-Plattform ausgestattet und unterstützen das Branchen-Standardprotokoll NVMe 1.2. Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit sowie ein außergewöhnliches Leistungsvermögen aus und eignen sich insbesondere für Rechenzentren zur Ausführung von Data Analytics Processing (OLAP), für Datenbanken, Finanz- und E-Commerce-Systeme, für die Cloud-Virtualisierung, das Media Streaming, für Video-on-Demand und vieles mehr. Das schnelle und hochflexible PCIe-Interface ermöglicht einen fast dreimal so hohen sequentielle Datendurchsatz (1) wie vergleichbare SATA SSDs, was IT-Manager in die Lage versetzt, die anspruchsvollen Workload-Anforderungen in diesen Umgebungen mit weniger Geräten und geringerem Hardware-Platzbedarf im Vergleich zu SSDs mit SATA-Interface zu bewältigen.Weitere Highlights der Geräte:- Sie bieten bis zu 3,84 TB Storage-Kapazität mit einem leicht zu wartenden und kleinen Formfaktor, U.2, der mechanisch 2,5-Zoll Festplatten entspricht.- Konformität mit dem Branchenstandard-Protokoll NVMe 1.2 und integrierte Treiberfunktionen für alle wichtigen Betriebssysteme- Optimiert für leseintensive Aufgaben mit mehreren Nutzern (bis zu 1.700MiB/s sequentielles Lesen und 1.200 MiB/s sequentielles Schreiben) (2)Skyhawk SSDs zählen zu den neuesten SSDs des Unternehmens, die das immer populärer werdende PCIe-Interface nutzen. Diese Ergänzungen des großen Portfolios an Speicher-Geräten für den professionellen Einsatz unterstreichen das Bestreben von Western Digital, seinen Kunden Lösungen anzubieten, mit denen sie die anspruchsvollsten Aufgaben in ihren Unternehmen und Rechenzentren bewältigen können.Skyhawk SSDs werden derzeit ausgewählten OEM-Kunden zur Begutachtung zur Verfügung gestellt und im 2. Quartal des Jahres allgemein erhältlich sein.Nähere Information zur heutigen Bekanntgabe entnehmen Sie bitte dem Unternehmensblog. Weitere Details zu den Skyhawk SSDs und technische Einzelheiten sind auch in diesem Datenblatt zu finden.###(1) Im Vergleich zu SanDisk CloudSpeed™ Gen. II SATA SSDs. Das tatsächliche sequentielle Lesen beträgt 3,2x, das sequentielle Schreiben hingegen 2,6x der sequentielle Lese/Schreib-Leistung der SanDisk CloudSpeed™ Gen. II SATA SSDs, diese liegt bei 530 bzw. 460 MB/s).(2) Die Leistung kann je nach Kapazitätsstandard oder je nach Änderungen der nutzbaren Kapazität schwanken. Nähere Details sind dem Datenblatt zu entnehmen. Alle Leistungsmessungen wurden im Dauermodus vorgenommen und stellen Spitzenwerte dar. Angaben vorläufig und vorbehaltlich von Änderungen.



