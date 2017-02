Flughafen Tempelhof und TAMAJA Berlin GmbH helfen Wohnungslosen

(fair-NEWS) In Berlin passiert es leider immer wieder, dass im Winter Menschen, die man an Orten sieht, einfach erfrieren, weil sie in der kältesten Jahreszeit keine Bleibe haben. Zum Teil stehen diese Menschen vor Banken, halten jedem die Tür auf, sitzen in U-Bahnstationen - zum Teil auch sicher betrunken - oder sind an Bahnhöfen zu finden. Bis sie dann eines Tages nicht mehr da sind. Jetzt habe ich mich persönlich mal etwas involviert und einen Ort gefunden, an dem - meiner Meinung nach - Menschen bis März gut aufgehoben sind, die keine Bleibe haben. Am U-Bahnhof Platz der Luftbrücke, in Richtung Hasenheide, befindet sich eine, 100 Plätze umfassende, Notübernachtungsstelle. Auf genaueres Nachfragen hin habe ich mich dort als Helfer 2 Abende betätigt und kann sagen, es ist dort in dem Hangar warm, das Essen ist sehr essbar, es gibt Kleidung, Duschen und eine Liege, auf der bis 6.30h geschlafen werden kann. Ab 19h Kann man sich am Kältebus auf dem Gelände des Flughafens - hinter dem Infobus, der auf dem Parkplatz Columbiadamm steht, Tee und Kaffee geben lassen, ein Aufenthaltsbus und Kuchen gibt es auch. Ab 20h geht dann die Kältehilfegruppe in Hangar 4, der etwas schwer zu finden ist. Jeder kann dort hinkommen, am besten man fragt den Wachschutz, der auf dem gesamten Gelände des Flughafens vorhanden ist. Die Mitarbeiter des Wachschutzes geleiten dann jeden zur Notunterkunft. Bisher waren bis zu 20 Plätze der 100 freien Plätze belegt, was heist, jeder, der friert, Hunger hat oder medizinische Versorgung benötigt, kann dort im Warmen bekommen, was er/sie braucht um die Nacht durchzustehen. Ich möchte mich für die Erfahrungen vor Ort und die gesehene Hilfe bei allen denen, die sie unaufhörlich leisten, bedanken. Dieser Dank geht auch an die Menschen, die in anderen Einrichtungen schon lange gute Arbeit leisten, und nun endlich mal etwas entlastet werden können. Bis auf Schuhe sind in der Kleiderkammer auch saubere Stücke Kleidung zu bekommen. Bericht und Bearbeitung: Carlo Kolumno von Sperbys Musikplantage



Ein Bild kann man sich selber vor Ort machen, die Nutzer der Einrichtung werden nicht fotografiert.