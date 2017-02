Es wird wieder geheiratet! Urlaubsglück für frisch Vermählte im Romantik Hotel Freund

(fair-NEWS)

Vöhl / Oberorke, Februar 2017 - Wer heiratet, freut sich auch auf romantische Flitterwochen. Die müssen sein und wenn es nur ein paar Tage sind. Entweder plant das Paar den Honeymoon selbst, oder Freunde und Verwandte schenken den Frischvermählten die romantische Auszeit. Und warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?Das Romantik Hotel und SPA-Resort Freund im Sauerland ist das ideale Hideaway für das frisch getraute Paar. Mitten in der Natur gelegen, da wo sich Hase und Fuchs "Gute Nacht" sagen und wo man von niemanden gestört wird, da perfektioniert das Hotel Freund stilvollen Urlaub vom Feinsten. Hier will man so schnell nicht wieder weg. In den modernen, gemütlichen Zimmern fühlt man sich sofort wohl, das Essen im Restaurant ist fantastisch und der exklusive Wellnessbereich mit seinen zahlreichen Angeboten sucht seinesgleichen. Abtauchen, eintauchen, genießen! Die Honeymooner freuen sich sicher über die SPA-Suite mit eigener Whirlwanne. Ganz privat mit einem Glas Prosecco entspannen und auf die Zukunft anstoßen...Verschiedene Anwendungen kann man zu zweit genießen, vom klassischen Rosenölbad bei Kerzenschein über ein gemeinsames Serailbad oder der Genuss einer Ganzkörpermassage nebeneinander in einem Anwendungsraum. Beim Candle Light Dinner kann man festlich genießen und natürlich ist auch ein Frühstück auf dem Zimmer kein Problem....Mit dem Arrangement "Romantische Auszeit" ab 334,50 EUR pro Person kann man seine Flitterwochen herrlich genießen. Und wenn vor lauter Romantik noch Zeit vorhanden ist, kann man auch die Region entdecken. Auch wer gern sportlich aktiv ist, wird die Umgebung lieben. Die herrliche Berglandschaft, umgeben von Wiesen, Feldern und wildreichen Laub- und Nadelwäldern, sind Teilstrecken von zahlreichen Wanderwegen. Die gut ausgeschilderten Wege liegen direkt vor der Tür des Hotels.Auch Mountainbike machen hier Spaß (Räder gibt es vom Hotel), oder wie wäre es mit Reiten, mit den Hotelpferden (oder mit dem eigenen Pferd, die können im Reitstall des Hotels, direkt gegenüber, gut untergebracht werden) oder man macht einen Ausflug an den nahe gelegenen Edersee.Aber man "muss" nicht mal raus: Die Wellnesslandschaft vom Romantik Hotel Freund ist beeindruckend. Der "Orkeland-SPA-Bereich" bietet eine lettische Blocksauna mit Natursteinkaltbecken, eine Salz-Kristall-Sauna, ein Lakonium, eine Klima-Sauna sowie eine Dampf- und Akazien Sauna. Im großen Garten stehen überall bequeme Liegen zum Ausruhen und Sonnen zur Verfügung für die erste Frühlingssonne.Sehr zu empfehlen ist der nagelneue Ruhebereich. Die Ruhe- & Relaxzone "Raum und Zeit" bietet ideale Möglichkeiten zum Träumen, Entspannen, Lesen und Schlummern.... Auf dem Teppich kann man ein ganz besonderes Barfuß-Gefühl erleben. Auch die unterschiedlich einstellbaren Lichtquellen der Liegen können ganz individuell genutzt werden. Die großen Panoramafenster mit Blick in den Wellnessgarten sorgen für viel Tageslicht und Ausblicke ins Grüne. 18 zusätzliche Wohlfühlplätze sind in den letzten Wochen hier entstanden und können nun von den Gästen genossen werden.Klassische Kosmetikbehandlungen und vielfältige Massagearten stehen ebenfalls auf dem Programm. Wasserratten werden den ganzjährig beheizten mediterranen Außenpool des Hotels lieben. Bei kälterem Wetter empfiehlt sich das Indoorschwimmbecken. Mit Yoga, Akupunktur, Reiki, koreanischer Heilkunst und Ayurveda kann man im Hotel Freund auch neue Entspannungstechniken kennenlernen oder sie vertiefen. 5x wöchentlich werden 90 minütige Yoga-Einheiten für den Hausgast kostenfrei angeboten.Das Honeymoon-Arrangement "Romantische Auszeit" bietet:Zeit zu zweit erleben...-2 Übernachtungen mit vielseitigem FREUNDFrühstücksbuffet-Freund"liche Halbpension in Form von Wahlmenüs oder vielseitigem Buffet-1 Flasche Prosecco im Zimmer-1 romantisches 4-Gang-Abendessen bei Kerzenschein-1 Partnermassage-Aktiv- und Entspannungsangebote wie Aquafitness & Yoga ( Montag und Donnerstag kein Yoga )-Orkeland SPA Entspannungswelten mit Sauna-Vielfalt und Partner-Ruheinseln-täglich Sauna Aufgüsse-SPA Late Check-out bis 18 Uhr (Zimmer Check Out bis 11.00 Uhr)-freie Nutzung der Mountainbikes & Nordic Walking Stöcke-Parkplatz direkt am Haus sowie kostenloses W-LAN auf dem ZimmerAb EUR 334,50 pro Person.Weitere Informationen:Romantik Hotel und SPA-Resort FreundSauerlandstraße 6D-34516 OberorkeTel. +49 6454 709-0|Fax 709-1488info@hotelfreund.deKontakt:PR Office Kommunikation für Hotellerie und TouristikBettina Häger-Teichmann,Strangweg 40, 32805 Horn-Bad Meinberg,Tel. +49 (0) 5234 / 2990, Fax +49 (0) 5234 / 690081,bettina.teichmann@pr-office.infoRomantik Hotel und SPA-Resort FreundDas 4 Sterne Romantik Hotel & SPA-Resort Freund liegt mitten im UNESCO Weltkulturerbe Kellerwald-Edersee, im "Land der Seen und Berge". Das Hotel bietet seinen Gästen neben der einmaligen Lage, 80 Zimmer, modern und individuell mit frischen Farben und hochwertigen Möbeln von einer jungen Innenarchitektin eingerichtet, Ferienwohnungen, Suiten, Appartements und einen Tagungs- und Veranstaltungsbereich mit 10 Tagungsräumen bis zu 80 Personen. Die Restaurants servieren saisonale und regionale Speisen und bieten neben den gemütlich eingerichteten Restaurants im Haus auch eine schöne Terrasse zum Speisen an.Bemerkenswert ist der großzügige Wellnessbereich Orkeland-SPA auf 3000m². Ein großer Innen- und auch mediterraner Außen-Swimmingpool stehen zur Verfügung sowie eine Saunawelt, die ihresgleichen sucht. 6 Saunen gesamt! Von der lettischen Blocksauna mit Natursteinkaltbecken über eine Salz-Kristall-Sauna bis hin zur Dampf- und Akazien Sauna ist alles dabei, was das Herz begehrt. Im Sommer kann man draußen schwimmen und sich auf der Liegewiese im Platanengarten sonnen und erholen. Eine hervorragend ausgebildete Yogalehrerin bietet regelmäßig Stunden für Anfänger und Fortgeschrittene an, gibt Seminare und Einzelstunden. Neben Physiotherapie, Akupunktur, Reiki, koreanischer Heilkunst und Ayurveda bietet das Hotel Freund auch klassische Kosmetikbehandlungen, Massagen und medizinische Bäder. Dr. (uni mos) Chang, ein koreanischer Arzt und Heilpraktiker, behandelt im Hotel und ist zusätzlich Ansprechpartner im medizinischen Bereich.



Bildinformation: Honeymoon im Romantik Hotel und SPA-Resort Freund (Bildquelle: Romantik Hotel Freund)