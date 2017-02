Evart Corporation zieht positive Bilanz der Evart Germany Convention 2017

(fair-NEWS)

Auf der Evart Germany Convention 2017 in Düsseldorf stellte die Evart Corporation seine aktuellsten Projekte wie etwa das Evart Network, den Evart Browser und den sicheren SHADOW Messenger einem breiten Publikum vor.Am 28. Januar fand die Großveranstaltung „Evart Germany Convention 2017“ in Düsseldorf statt. Die Gründungsmitglieder der Evart Corporation präsentierten hier ihre innovativen Projekte sowie die neuesten technologischen Entwicklungen. Das Publikum im voll besetzten Konferenzsaal des Intercontinental Hotels verfolgte die Vorträge aufmerksam und zeigte großes Interesse an den Zukunftsprojekten des Unternehmens.Der Austragungsort der Evart Germany Convention 2017 wurde nicht zufällig gewählt. Düsseldorf ist die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Die Großstadt zählt zu den größten Wirtschaftszentren in Europa. Über 100.000 Büros einflussreicher Firmen sind hier angesiedelt. Dadurch bietet Düsseldorf, laut der Evart Corporation, „beste Voraussetzungen für den Eintritt in einen aussichtsreichen Markt“.Der unabhängige Unternehmensberater und Vorstandsmitglied der Evart Corporation, Andreas Tissen, ist überzeugt, dass die innovativen Produkte des Unternehmens in Deutschland gute Wettbewerbschancen haben, da der deutsche Markt eine ausgeprägte Sensibilität für neue Errungenschaften am Markt habe: „Es war von großer Bedeutung, die Veranstaltung in Düsseldorf durchzuführen. Die Stadt wird als das Japan Deutschlands bezeichnet, da hier das Epizentrum europäischer Technologie ist. Die fortschrittlichsten Unternehmen haben ihre Büros in dieser Stadt.“Bohdan Khrustavchuk, Vizepräsident der Evart Corporation, hielt die Eröffnungsrede, in der er insbesondere die Wichtigkeit der Mitarbeiter für das Unternehmen hervorhob: „Unsere talentierten Mitarbeiter arbeiten mit Liebe und Leidenschaft. Diese Menschen sind unser größtes Kapital. Wenn Sie die Zukunft mitgestalten wollen, sind Sie bei uns willkommen!“Der CEO des Evart Network Serhii Trukhimovych präsentierte einen revolutionären Ansatz, der sich in sozialen Netzwerken und Internetbrowsern bereits herumgesprochen hat: „Unser Browser lädt Dateien, Videos und andere Inhalte viermal so schnell herunter, wie andere marktübliche Browser. Er ist sicherer und zuverlässiger. Der Verlauf Ihrer Aktionen ist ausschließlich auf Ihrem Computer gespeichert. Andere Browser haben Zugang zu Ihren Daten, weil die History auf dem Server abgelegt wird”. Das Evart Social Network beschreibt Trukhimovych als ein soziales Netzwerk mit riesigem Potenzial und vielen hilfreichen Eigenschaften: „Die ganze Welt ist ein Bildschirm! Das ist nicht nur ein Unternehmensmotto, sondern die Möglichkeit, an genau einem Ort Zugang zu Nachrichten, Webseminarräumen und dem Rest des Online-Raumes zu erhalten”.Eva Kudryashova, COO der Evart Corporation, hielt eine Präsentation über ein neues Produkt der Firma - Evart Drive. Dabei handelt es sich um eine mobile Applikation, die ihren Nutzern die Organisation von sicheren Reisen und Fahrten ermöglicht und auf Basis einer klassischen Taxifahrt aufgebaut ist. Die App ist so gestaltet, dass jeder Benutzer eine Bewertung seiner Reise hinterlassen kann und so ein passendes Ratingsystem vorliegt, das dem Kunden die Möglichkeit gibt, eine Aussage zur Qualität der Dienstleistung zu treffen.Der CEO von Evart CUBE, Luka Ilchuk, sprach über die Zukunft, in der die Menschen in eine zusätzliche Realität eintauchen können. „Das ist keine virtuelle Welt, sondern ein reales Leben, das mit Hilfe von Technologie deutlich verbessert werden kann. Das Projekt hat das Potenzial, den gewöhnlichen Ansatz von Medizin, Bildung, Design und weiteren Bereichen zu verändern.“Maksym Blazhkün, der CEO der Evart Corporation, präsentierte zum ersten Mal ein vielversprechendes neues Projekt: den sichersten Messenger der Welt namens SHADOW. Dieser erlaubt den Nutzern die höchstmögliche Privatsphäre bei gleichzeitiger schnellstmöglicher Übertragung von Inhalten. Bei den Gästen der Evart Germany Convention stieß der SHADOW Messenger auf besonders hohes Interesse.„Über weitere Meetings und Präsentationen werden wir unsere Produkte Schritt für Schritt in die Welt tragen.” Diese Worte von Maksym Blazhkün, CEO der Evart Corporation, spiegeln die Vision des Unternehmens sowie dessen ehrgeiziger Ziele für die Zukunft wider.Am 3. Februar wurde das Evart Hauptbüro in Düsseldorf offiziell eröffnet. Der erfahrene Manager Andrej Tissen wird die Leitung übernehmen. Der neue deutsche Firmensitz wird unter folgender Adresse zu finden sein: Excellent Business Center, Königsallee 61, 40215 Düsseldorf. Telefonnummer +49 211 42471106Evart - willkommen in der Zukunft!Weitere Informationen: www.evartcorp.com



Bildinformation: Maksym Blazhkün, CEO der EVART Corporation, erläutert die Vorteile des Produkts SHADOW Messenger.