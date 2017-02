(fair-NEWS) TRAVEL RESERVATION SERVICE - MACH MAL URLAUB



Mal kurz dem grauen Winteralltag entfliehen, einfach wieder etwas Neues sehen und erleben. Oder werden vielleicht auch schon Pläne für Ihren Sommerurlaub gemacht? TRAVEL RESERVATION SERVICE bringt Urlauber günstig zu den schönsten Zielen in der ganzen Welt. Ob Skiurlaub auf der Hütt"n, Sonne tanken auf den Balearen oder den Kanarischen Inseln, Städtereisen zu den angesagtesten Metropolen aller Länder, Pauschalurlaub, Flug oder nur Hotel - jeder findet hier etwas nach seinem Geschmack.



DIE SCHÖNSTEN HOTELS AN TRAUMHAFTEN ORTEN



Ein Urlaub ist nur dann perfekt, wenn alles drum herum stimmt. Dafür spielt nicht zuletzt die Wahl der richtigen Unterkunft eine Rolle. TRAVEL RESERVATION SERVICE hat hier für fast jeden Anspruch und auch kleine Budgets die passenden Feriendomizile zur Auswahl. Egal ob All-Inclusive-Verwöhnurlaub in einem Luxus-Hotel am Meer, eine kleine familiäre Unterkunft in den Bergen für Individualisten oder eine hippe Herberge in einer pulsierenden Großstadt - das günstige Reise-Angebot von TRAVEL RESERVATION SERVICE bietet für jeden das Richtige.

Die komfortable Suchfunktion bietet hier die Möglichkeit, gefiltert nach Hotelstandard, Verpflegung, Ausstattung und anderen Merkmalen die günstigsten Angebote innerhalb eines flexibel bestimmbaren Zeitraums zu finden und auch gleich zu buchen.



GÜNSTIGE FLÜGE IN DIE GANZE WELT



Ob die nächste USA-Reise oder der Karibikurlaub - ohne Flug sind viele der schönsten Ziele unseres Planeten nur schwer zu erreichen. TRAVEL RESERVATION SERVICE stellt die Angebote verschiedener Fluglinien zusammen und bietet seinen Kunden damit eine gute Basis für einen Preisvergleich. Suchfilter erleichtern das Auffinden des richtigen Fluges. Aus der Angabe von Reiseziel, Reisezeit, Abflug- und Zielflughafen werden die Angebote verschiedener Anbieter nach den günstigsten Flügen, welche auch direkt gebucht werden können, durchsucht.



PAUSCHALREISEN - DER KOMPLETT-URLAUB



Viele Menschen schätzen bei einer Fernreise den Komfort einer Pauschalreise inklusive Hotel und Flug. Auch hierfür stellt TRAVEL RESERVATION SERVICE eine umfangreiche Auswahl von Angeboten bereit. Reisen nach Asien, in die Karibik, auf die Kanaren, Kreuzfahrten, Rund- und Kultureisen und vieles mehr findet sich unter der Vielzahl der Möglichkeiten, die bei TRAVEL RESERVATION SERVICE gesucht, gefunden und direkt gebucht werden können.



BEWERTUNGSFUNKTION UND MERKZETTEL



Die Entscheidung für ein Reiseangebot ist nicht immer einfach. Wer kauft schon gerne die Katze im Sack? Schön ist es daher, dass man bei TRAVEL RESERVATION SERVICE auf Erfahrungen anderer Nutzer zurückgreifen kann. Mit der Bewertungsfunktion für Hotels und Pauschalreisen ist hier eine gute Entscheidungshilfe gegeben. Gerne hört man doch auf Erfahrungen von Urlaubern, die das Hotel, das man vielleicht selbst ins Auge gefasst hat, schon vorher besucht haben.

Sehr hilfreich ist auch die Merkzettel-Funktion. Hotel- und Pauschalangebote können einer Favoritenliste hinzugefügt werden, so dass man seine Traumziele schnell wieder findet, etwa zu einem Angebot noch einmal mit allen Mitreisenden gemeinsam eine Entscheidung zu treffen.



NOCH FRAGEN? DAS SERVICE-TEAM HILFT GERNE WEITER



Manchmal können nicht alle Fragen allein online beantwortet werden.

Für besondere Wünsche und spezielle Fragen steht ein engagiertes Service-Team unter der Hotline 09197/62 82 975 497 an sieben Tagen in der Woche mit Rat und Tat zur Verfügung.

Die freundlichen Service-Mitarbeiter sind auch gerne bei der Buchung behilflich, sollte es hier einmal schwierig werden.