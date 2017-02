Die Füllung macht den Unterschied

(fair-NEWS)

Buchholz im Februar 2017. Die Wahl des richtigen Kopfkissens wirkt sich erheblich auf eine erholsame Nachtruhe aus. Neben Form und Größe kommt es dabei besonders auf die Füllung an, denn viele Materialen lösen Allergien aus oder stützen die Kopf- und Halspartie nicht ausreichend. Andere sind schlichtweg zu hart und passen sich nicht an die Körperkonturen an. Meist sind Kopfkissen mit Materialien wie Daunen, Federn, Watte, Polyesterfasern oder -bällchen oder Schaumstoff gefüllt. Das neue PEARLfusion-Kopfkissen von Theraline verbindet sandfeine Mikroperlen mit einem speziellen Viskoschaum. Millionen kleinster Perlen sorgen für eine exakte Anpassung an Kopf und Nacken und reagieren sofort auf eine Veränderung der Schlafposition, zum Beispiel beim Wechsel von der Seiten- in die Rückenlage. Dank der oberen Schicht aus punktelastischem Viskoschaum liegt der Kopf nicht direkt auf den Perlen, sondern angenehm weich und mit der nötigen Stabilität, da der Druck ideal auf die Perlen verteilt wird.Daunen und Federn nicht für Allergiker geeignetDaunen als Füllung gelten als flauschig, warm und anschmiegsam und haben im Gegensatz zu Federn keinen harten Kiel. Reine Daunenkissen verfügen allerdings auch nicht über eine ausreichende Stützfunktion, da sie sehr weich sind. Enthält das Kissen einen gewissen Anteil Federn, erhöht sich die Stabilität. Allerdings wird die Füllung vom Körpergewicht in der Regel schnell platt gedrückt und muss immer wieder aufgeschüttelt werden. Durch die hohe Wärmespeicherung sollten Menschen, die nachts stark schwitzen, eher auf andere Füllungen zurückgreifen. Daunenkissen bieten zudem gute Bedingungen für Hausstaubmilben und sollten daher von Allergikern gemieden werden.Kunstfasern – nur bedingt stützend und waschbarWatte und herkömmliche Polyesterfasern eignen sich in erster Linie für Sofakissen oder zu Deko-Zwecken, weniger zum Schlafen, da sie in der Maschinenwäsche verklumpen. Polyesterkugeln, -bällchen oder -stäbchen behalten zwar ihre bauschige Form auch nach mehreren Waschgängen, sind allergikergeeignet, aber passen sich nicht exakt an die individuelle Körperform und wechselnde Schlafpositionen an.Im Gegensatz dazu gelten Schaumstofffüllungen als stützend und behalten lange ihr Volumen. Viskoelastische Schaumstofffüllungen verfügen über eine hohe Anpassungsfähigkeit. Dafür lässt sich dieses Material leider nicht in der Maschine, sondern nur per Hand waschen.Dank des Material-Mixes, der aus feinsten, frei fließenden Mikroperlen aus Polystyrol sowie einem besonders punktelastischen Viskoschaum besteht, sorgt das PEARLfusion für ein weiches Schlafgefühl und stützt Kopf, Nacken und Schultern in jeder Schlafposition optimal. Anders als Kopfkissen aus Daunen, Daunen-Feder-Mix, Polyester oder Polyurethan-Schaum ist es deshalb nie zu fest oder zu weich. Das Spezialkissen ist in drei verschiedenen Höhen erhältlich, trägt das TÜV-Rheinland-Siegel „Schadstoff geprüft“ und ist für Allergiker geeignet. Der hochwertige abnehmbare Außenbezug besteht aus 100 % Bio-Baumwolle in Jersey-Qualität und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Bezug und Inlett lassen sich bei 60 Grad in der Maschine waschen und dürfen auch in den Trockner.Weitere Informationen unter www.theraline.de/schlafkissen PEARLfusionUVP: 79,90 EuroAußenmaß: ca. 50 cm x 32 cmErhältlich in folgenden Größen und Farben:Standard: Höhe 12 cm – Weiß, Türkis/Elfenbein, Mittelblau/Grau, Fuchsia/CappuccinoKlein: Höhe 10 cm – WeißGroß: Höhe 14 cm – Weiß