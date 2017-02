(fair-NEWS)

Reisen ist mehr als nur eine Auszeit vom Alltag. Reisen bedeutet das Kennenlernen anderer Kulturen, Treffen neuer Menschen, Erleben fremder Länder. Reisen ist eine Lebenseinstellung. Nach diesem Credo kreiert der inhabergeführte Reiseveranstalter Luxury Dreams exklusive Reisen nach Maß und stellt sich selbst den Anspruch, für jeden Lifestyle das passende Produkt bieten zu können.Außergewöhnlich und fairEin außergewöhnliches Portfolio an Hotels und individuellen Reiseerlebnissen bilden den Kern von Luxury Dreams. Neben dem Fokus auf Qualität, die sich in dem ausgesuchten Angebot sowie in einem ganzheitlichen Service wiederspiegelt, bietet das Berliner Unternehmen exklusive Specials an, die einzigartiges Reisen zu fairen Preisen ermöglichen. Durch enge Beziehungen zu großartigen Hotels, Airlines und anderen Partnern kann der Veranstalter temporär verfügbare Promotions und Deals mit einer Vielfalt an Inklusivleistungen und vergünstigten Preisen maßschneidern und so Kunden echte Mehrwerte bieten. Lifestyle orientierte Reisen „Designed by Luxury Dreams“ zu Themen wie beispielsweise Architektur, Gourmet oder Kultur bilden eine weitere Facette des Portfolios. Auch ausgesuchte Events und Kulturerlebnisse wie spezielle Workshops oder Konzertreihen „Selected by Luxury Dreams“ ergänzen das weltweite Produktportfolio und versprechen ein besonderes Reiseerleben gemäß dem Slogan „Value Your Travel Time“.ENTDECKEN statt SuchenBei Luxury Dreams beginnt das Reiseerleben bereits vor der Buchung. Durch innovative Suchfunktionen können Besucher der Homepage luxurydreams.de ihre Traumreisen entdecken und sich von einer Auswahl an außergewöhnlichen Events und Seelenorten weltweit inspirieren lassen. Eine intuitiv bedienbare Karten-Animation nimmt die Entdecker mit auf eine Reise zu den Highlights dieser Erde. Zudem kann anhand von neuen Filterkategorien zum individuellen Lifestyle die persönliche Traumreise gefunden werden. Eine „Wish List“, die alle Lieblingserlebnisse speichert und ein „Promotion Reminder“, über den Kunden informiert werden, sobald das Traumhotel in einer Promotion oder einem Deal verfügbar ist, runden das Buchungserlebnis ab.Neben den Services, die Luxury Dreams bereits online bietet, steht das persönliche Verhältnis zum Kunden immer im Vordergrund. Weitgereiste und kompetente Reiseberater stehen sowohl telefonisch, per E-Mail oder live im Flagshipstore im Herzen Berlins für Anfragen, Inspirationen und Buchungen zur Verfügung.Michael und Marcel Kern – Zwei kosmopolitische Reiseseelen mit einer VisionHinter Luxury Dreams stehen die Berliner Unternehmer Michael und Marcel Kern.„Reisen bedeutet für mich das Kennenlernen neuer Kulturen, das Erfahren anderer Länder mit allen Sinnen. Morgens über einen Markt in Israel zu gehen, dort den unbekannten und faszinieren Klängen zu lauschen, Geschichten in den fremden Gesichtern zu lesen und würzige, neue Gerüche wahrzunehmen, das alles macht für mich die Magie des Entdeckens aus“, so Michael Kern.Diese Lebensart war Motivation für die beiden, Ihre Firma nach dem Grundsatz aufzubauen, dass Reisen nicht nur Business, sondern vor allem Lebenseinstellung ist. Auch deswegen stehen bei Luxury Dreams Lifestyle und Individualität im Vordergrund.Zu ihrem persönlichen Lifestyle gehört es, Qualität und Verantwortung miteinander zu verknüpfen. Qualität im Sinne von hochwertigen Produkten und exklusiven Services, die Michael und Marcel Kern in ihrem Unternehmen bieten. Verantwortung gegenüber anderen, ihren Kunden und Mitarbeitern, ihrer Branche und der Gesellschaft. Umfangreiche Sozialleistungen im Unternehmen zählen die Kerns hier genauso dazu, wie die enge Kooperation mit Partnern und das Aufbauen eines Netzwerkes innerhalb der Reisebranche sowie das Unterstützen von Charities.



Bildinformation: Luxury Dreams_COCO Collection_Danai