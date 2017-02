Boxspringbett Rockstar jetzt mit der Option schwebende Optik kaufen

(fair-NEWS) Die Erfolgsgeschichte des Boxspringbett Erfolgsmodells Rockstar des Premiumherstellers Welcon geht in die nächste Runde: Neben neuen Optionen wie der elektrischen Verstellung des Boxspringbettes mittels vier Motoren und neuen Kopfteilen gibt es jetzt die Ausführung "schwebende Optik".



"Die Nachfrage nach der Möglichkeit, sich sein persönliches Bett ganz individuell zu gestalten, wird immer größer. Unsere Kunden lieben es, wenn Sie sich fast ein individuelles Einzelstück anfertigen lassen können"; berichtet Stefan Iburg, Erfinder und Namensgeber des Modells Rockstar.



Die neuste Option, die <a href="https://www.boxspringbettenshop24.de/boxspringbett-konfiguration/">schwebende Optik für das Boxspringbett</a> Rockstar, bietet die Möglochkeit, die im Lieferumfang enthaltenen Füße oder eben auch individuelle Füße in Form und Farbe, jeweils an vier verschiedenen Positionen zu platzieren, so dass sie sichtbar oder unsichtbar sind und somit eine schwebende Optik entsteht.



Für besonders schwergewichtige Personen oder für die gewerbliche Nutzung gibt es jetzt zusätzlich die Option eines Mittelfußes unter jedem Untergestell, welches dem Bett mehr Stabilität verleiht.



47 neue Bezüge, unter anderem auch das edle Naturlederimitat "Grizzly" , lassen die Palatte der Bezüge auf über 100 wachsen. Den Möglichkeiten der individuellen Gestaltung sind somit kaum Grenzen gesetzt.



Weiterhin ist das Boxspringbett Rockstar in den Bettgrößen 140x200, 140x210, 140x220, 160x200, 160x210, 160x220, 180x200, 180x210, 180x220, 200x200, 200x210, 200x220, 210x200, 210x210, 210x220, 220x200, 220x210 und 220x220 lieferbar.



Weiterführender Link: <a href="www.boxspringbettenshop24.de">www.boxspringbettenshop24.de</a>



