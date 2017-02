Zweiter Welt-Gold-Tag bei der PIM

(fair-NEWS)

Am 31. Januar 2017 hielt die PIM Gold- und Scheideanstalt GmbH ihren zweiten Weltgoldtag ab. In der Tradition des Weltspartages der Sparkassen und Banken wurden Eltern und Großeltern eingeladen, mit ihren Lieblingen die Sparschweine zu schlachten und das angesparte Geld in Gold zu tauschen.Insgesamt nahmen über 20 Büros Deutschlandweit (und Österreich) daran teil. Insgesamt wurden mehr als 144.000,00 Euro von Geld in Gold getauscht. Den ganzen Tag über waren Kunden vor Ort in den Büros der PIM und tauschten für ihre Liebsten Geld in Gold. Viel Arbeit für die Belegschaft der Scheideanstalt, die diesen Event das zweite Mal betreuten. Die PIM entwickelte im letzten Jahr extra für diesen Anlass das Kinder-Gold-Konto ohne Gebühren oder Einrichtungskosten. Mit diesem Gold Konto haben die jungen Sparer die Chance, Taschengeld oder Geschenke von Eltern, Oma und Opa oder Verwandten werthaltig zu investieren. Und das Beste, auf die pro Jahr eingezahlte Summe gibt es 3% Bonus oben drauf! Damit haben die Kinder etwas Bleibendes und die Angehörigen die Gewissheit, dass die Kleinen in Zukunft, wenn Sie erwachsen sind und das Geld brauchen, jederzeit darüber verfügen und in jede dann existierende Währung umtauschen können.Geld für Kinder anzulegen, ist heutzutage nicht so leicht. Die Finanzinstitute preisen mit einer riesigen Marketingmaschine Kindersparbücher oder Sparkarten-Konten an. Die Lebensversicherer werben für sogenannte Ausbildungsversicherungen. Und es klappt. Selbst heute, in Zeiten geringer Verzinsung werden nach wie vor ständig Sparkonten und Ausbildungsversicherungen für die Kleinen eröffnet bzw. abgeschlossen. Jedoch gehören all diese Finanzprodukte in die Klasse der Geldwertprodukte. Geldwertprodukte sind selbstverständlich von der Geldwertentwicklung abhängig. Wird die Kaufkraft durch Inflation geringer, verringert sich das Vermögen und es steht in den Sternen, ob Wünsche und Ausbildung dann tatsächlich noch finanzierbar sein werden.Zweckmäßiger ist es, das Sparguthaben zu streuen. Sicherheit steht dabei an erster Stelle, also sollte ein Teil des Geldes für mittel- und kurzfristige Wünsche auf dem Sparbuch verbleiben. Jedoch sollte der größere Anteil, der für spätere Anschaffungen oder Vorhaben vorgesehen ist, inflationsgeschützt und unabhängig von der Geldentwicklung investiert werden. Denn was passiert, wenn es zu einer Währungsreform kommt oder schlimmer zu einem Kollaps des Geldsystems? Dann ist das mühsam angesparte Geld auf den Geldwertkonten futsch.Viele Eltern beginnen schon sehr zeitig, Geld für ihre Liebsten beiseite zu legen. Die Vorsorge erfolgt also langfristig, meist über 18 Jahre oder sogar länger. Während einem so langen Zeitraum kann alles Mögliche passieren. Bleibende Werte wie Gold sind wertbeständig, egal, was passiert. Ein Goldinvestment über das Kinder Gold Konto geschieht in physisches Gold, welches auf Wunsch jederzeit ausgehändigt werden kann. Inhaber eines solchen Vertrages können aber auch direkt bei der PIM Barren über das dortige Tafelgeschäft kaufen und mit nach Hause nehmen. So ist es möglich, größere Beträge direkt in Barren zu tauschen und gleichzeitig mit kleineren Beträgen zu günstigsten Konditionen anzusparen.Die <a href="http://pim-gold.com" target="_blank">PIM Gold und Scheideanstalt GmbH</a> mit Geschäftsführer Mesut Pazarci, aus Heusenstamm bietet den physischen Kauf der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium an. Damit können die Chancen unterschiedlicher Edelmetalle miteinander vereint werden. Die Lagerung im Zollfreilager ermöglicht es den Kunden der PIM, jederzeit ihre Edelmetalle physisch abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Mehr Sicherheit geht nicht.



Bildinformation: (Bildquelle: Fotolia, Urheber: tigatelu, ID: #97436586)