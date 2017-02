Bei Buchbinder Rent-a-Car kommen Wolverine-Fans auf ihre Kosten

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Regensburg / Duisburg, 09.02.2017 – Anlässlich der Kinoverfilmung des Films „LOGAN – The Wolverine“ von 20th Century Fox (Kinostart am 02. März), wird es bei Buchbinder Rent-a-Car im Februar wieder attraktive Preise zu gewinnen geben. Buchbinder Rent-a-Car Kunden haben im Aktionszeitraum (02.02. - 28.02.) die Möglichkeit, ein exklusives Fahrsicherheitstraining am Nürburgring zu gewinnen. Gleichzeitig gewinnen die ersten fünfzig Kunden, die eines der sechs Aktionsfahrzeuge im „LOGAN“-Design anmieten jeweils zwei Kinofreikarten. Die Kinofreikarten können in allen Kinos deutschlandweit eingelöst werden, die den Film zeigen.Teilnehmen und attraktive Preise gewinnen„Anmietungen bei uns lohnen sich im doppelten Sinne. Neben einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir unseren Kunden in regelmäßigen Abständen attraktive Gewinnspielaktionen, bei denen stets unvergessliche Abenteuer auf die Teilnehmer warten. Besuchen Sie uns gerne in einer unserer deutschlandweiten Stationen oder online und informieren Sie sich über unsere aktuellen Angebote und Aktionen, “ sagt Hubert M. Terstappen, Geschäftsführer, Buchbinder Autovermietung.Anmietbar sind die Aktionsfahrzeuge im Film-Design in den folgenden drei Stationen:* Berlin City West Schöneberg – Budapester Straße 39 (Europa Center)* Hamburg – Amsinckstraße 43* München City – Landsberger Straße 18Bei Interesse einer Aktionsfahrzeuge-Anmietung werden die Kunden gebeten, sich entweder telefonisch oder persönlich an die oben genannten Stationen zu wenden oder eine Onlinebuchung vorzunehmen. Die Annahme und Rückgabe der Fahrzeuge erfolgt stets in derselben Station.Buchbinder Kunden, die interessiert sind an einem der Gewinne, können online über die Gewinnspielseite auf <a href="www.buchbinder.de">www.buchbinder.de</a>, über den Versand der Gewinnspielkarten oder bei Anmietung eines der Aktionsfahrzeuge teilnehmen.Zusätzliches Facebook-Gewinnspiel:Gleichzeitig haben Facebook-Follower die Möglichkeit, weitere Kinofreikarten über die Buchbinder <a href="https://www.facebook.com/buchbinder.autovermietung/?fref=ts">Facebook-Präsenz</a> zu gewinnen. Buchbinder-Fans werden dazu aufgefordert, eines der Aktionsfahrzeuge zu fotografieren und dieses Foto anschließend mit dem Hashtag #buchbinderbewegt zu posten.Über den Film:In naher Zukunft schützt ein abgekämpfter Logan einen gebrochenen Professor X in einem Versteck nahe der mexikanischen Grenze. Doch Logans Versuche, sich vor der Welt und seinem Vermächtnis zu verstecken, misslingen, als ein junger Mutant, von dunklen Kräften verfolgt, bei ihnen Zuflucht sucht. LOGAN startet am Donnerstag, den 2. März 2017 bundesweit in den Kinos.<a href="www.mynewsdesk.com/de/buchbinder-rent-a-car/pressreleases/bei-buchbinder-rent-a-car-kommen-wolverine-fans-auf-ihre-kosten-1795385">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/buchbinder-rent-a-car">Buchbinder Rent-a-Car</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/tbreaa" title="http://shortpr.com/tbreaa">http://shortpr.com/tbreaa</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/unterhaltung/bei-buchbinder-rent-a-car-kommen-wolverine-fans-auf-ihre-kosten-63090" title="www.themenportal.de/unterhaltung/bei-buchbinder-rent-a-car-kommen-wolverine-fans-auf-ihre-kosten-63090">www.themenportal.de/unterhaltung/bei-buchbinder-rent-a-car-kommen-wolverine-fans-auf-ihre-kosten-63090</a>



Bildinformation: Kay-Ingo Greve, Geschäftsführer der Jedox AG