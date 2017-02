(fair-NEWS)

Wie der Mensch im Alltag, im Beruf, im Studium oder auch in der Familie ankommt, liegt ganz allein in seiner Hand. Einzig kompetent sein zu wollen reicht nicht aus, um es auch wirklich zu sein - man muss diese Kompetenzen sehen, spüren und erleben können. Diese entscheidenden Erfolgsfaktoren für Menschen, die andere Menschen für sich gewinnen möchten, gehören zur Philosophie von BE YOURSELF CONCEPT. Das neue Selbstmarketing / Personal Branding Projekt der Münchner Eventagentur Local Hero GmbH wurde mit den Gründerinnen von “Wissen für Morgen” und “Believe in Style” in Kooperation mit dem Verkaufshaus Lodenfrey / Bad Ischl ins Leben gerufen.Die Wirtschaftsmediatorin Ursula Wagner von “Wissen für Morgen” und die Stil- und Imageberaterin Beatriz Baldur von “Believe in Style” wissen um die Macht des ersten Eindrucks und davon, dass der berufliche und private Erfolg nicht nur von Fachwissen, Durchsetzungsvermögen und Kompetenzen abhängig ist, sondern auch von der persönlichen Ausstrahlung. Oft ist der Mensch hinter dem Produkt, der Familie oder der Dienstleistung der entscheidende Faktor, der schließlich zu einem Vertragsabschluss oder zu einem harmonischen Familienleben führt. Daher haben die beiden Expertinnen aus Bayern ein Programm zum Thema Selbstmarketing bzw. Personal Branding zusammengestellt.Während eines Seminars arbeiten die Expertinnen von BE YOURSELF CONCEPT daran, die Kompetenzen von Frauen und Mitarbeiterinnen von Unternehmen sichtbar zu machen, die aus unterschiedlichen Gründen auf der Suche nach Inspiration und kompetenter Beratung sind.Die Pädagogin und Dozentin Ursula Wagner und die Expertin für Strategische Markenberatung Beatriz Baldur helfen den Seminarteilnehmern dabei, ihren persönlichen Stil zu finden.Am ersten Seminartag, das im Luxushotel Schloss Fuschl / Salzburg stattfindet, werden die Frauen mit einem Snack-Empfang begrüßt und miteinander bekannt gemacht. Anschließend werden sie seminaristisch und interaktiv auf ihre inneren und äußeren Potentiale hingewiesen, mit denen sie schließlich lernen, ihren beruflichen Aufstieg bzw. die berufliche Veränderung und/oder das private Umfeld aktiv mitzugestalten. Dabei geht es um die Bedeutung, den Einfluss und den bewussten Einsatz der Körpersprache, der Stimme und um die Wirkung des äusseren Erscheinungsbildes.Letztendlich geht es dem Team von BE YOURSELF CONCEPT um die erfolgreiche Positionierung der eigenen Person im Alltag, in der Familie und im Unternehmen.Nach dem Seminar findet im Schloss Fuschl Resort & Spa Fuschlsee noch ein gemeinsames Abendessen statt, bei dem sich die Teilnehmer austauschen können.Am zweiten Seminartag ist ein Styling Tag geplant, an dem die Seminarteilnehmer in Bad Ischl / Salzkammergut von Aktiv-Styling-Expertin Maria Fischer und ihrem Team empfangen werden. Sie ist Inhaberin des Verkaufshaus Lodenfrey am Kurpark in Bad Ischl und setzt ihr Expertenwissen rund um das perfekte Styling bereits seit vielen Jahren erfolgreich ein. Durch ihre Unterstützung und die neuen Erkenntnisse des Seminars finden die Teilnehmer im Lodenfrey Verkaufshaus in Bad Ischl ein Outfit, das ihre Persönlichkeit und den Lifestyle unterstreichen wird.Mit diesem Gesamtkonzept möchte BE YOURSELF CONCEPT die inneren und äußerlichen Kompetenzen der Teilnehmer sichtbar machen, damit sie in Zukunft selbstbewusst auftreten und überzeugend wirken können.Nähere Informationen:Buchbar für Unternehmen und Privatpersonen, gerne auch als Inhouse-Veranstaltungen vor Ort.TermineDas nächste Seminar findet vom 03.- 04.03.2017 im Luxushotel Schloss Fuschl statt.Pressekontakt:Banu ErsoyTel. +49 89 127 63 163info@localhero-events.com