Verdis selten aufgeführte Oper „Jérusalem“ an der Opéra Royal de Wallonie-Liège – ab 17. März 2017

Mit der Neuinszenierung von Guiseppe Verdis Oper „Jérusalem“ zeigt die Opéra Royal de Wallonie-Liège erneut eine spannende Rarität (Premiere 17. März 2017). Das Werk setzt zudem den Fokus auf den Komponisten fort, der im Herbst 2016 mit „Nabucco“ eingeleitet wurde und im Juni 2017 mit der Wiederaufnahme von „Otello“ beschlossen wird. Für die Regie von „Jérusalem“ zeichnet der Intendant des Hauses, Stefano Mazzonis di Pralafera, verantwortlich. Am Pult steht die junge, aufstrebende Dirigentin Speranza Scappucci. Der Tradition entsprechend sind die Hauptrollen hochkarätig besetzt: Zu erleben sind Elaine Alvarez (Hélène), Marco Spotti (Roger) und Marc Laho (Gaston). Folgeaufführungen finden am 19., 21., 23. und 25. März statt. Die Vorstellung am 21. März wird live bei Culturebox gestreamt und ist anschließend on demand verfügbar.Bei „Jérusalem“ handelt es sich um Verdis Adaption von „I Lombardi alla prima crociata“ für die Opéra de Paris – beides Frühwerke des Komponisten, die heute nur selten aufgeführt werden. Nach dem internationalen Erfolg von „I Lombardi“ hatte auch die Pariser Oper Interesse an einer Grand Opéra. Weil die Zeit für eine völlige Neuschöpfung aber nicht ausreichte, entschied sich Verdi für die französische Fassung eines älteren, aber in Paris noch nicht gezeigten Werks. Sowohl Libretto als auch Musik unterscheiden sich allerdings so stark von „I Lombardi“, dass kaum von einer zweiten Fassung, sondern vielmehr von einem eigenständigen Werk gesprochen werden kann. Nach der Uraufführung im Jahr 1847 war die Oper jahrzehntelang auf den Spielplänen zu finden – aber fast nur in Frankreich. Mit dieser Repertoireerweiterung geht die Oper in Lüttich ihrer Mission nach, Opernraritäten neue Sicht- und Hörbarkeit zu verschaffen, wie in der vergangenen Saison bereits mit Verdis „Ernani“ sowie Aubers „Manon Lescaut“.In der Rolle der Hélène ist die kubanisch-amerikanische Sopranistin Elaine Alvarez zu erleben, die letztes Jahr in Lüttich die Elvira in „Ernani“ übernahm. Sie war Ensemblemitglied der Oper Leipzig und gastierte bereits an der Oper Frankfurt, der Bayerischen Staatsoper und der Opéra National de Bordeaux sowie an zahlreichen Opernhäusern in Nordamerika. Den italienischen Bass Marco Spotti (Roger) und gefragten Verdi-Interpreten führen kommende Engagements u.a. an die Metropolitan Opera in New York und die Semperoper in Dresden. In die Rolle des Gaston schlüpft der Lütticher Tenor Marc Laho, regelmäßiger Gast am Opernhaus seiner Heimatstadt. Er ist v.a. in französischsprachigen Ländern bekannt, gab jüngst aber auch sein erfolgreiches Debüt an der Oper Stuttgart, in der Titelpartie von Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ in einer umjubelten Inszenierung von Christoph Marthaler.Das Orchester der Oper in Lüttich hat sich als Ensemble von internationalem Format etabliert und legte bereits zahlreiche Alben vor. Geleitet wird es bei dieser Produktion von der jungen, vielversprechenden Dirigentin Speranza Scappucci. Die an der Juilliard School und am Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Rom ausgebildete Pianistin fand erst spät an das Dirigentenpult und gab im Jahr 2012 ihr hochgelobtes Dirigentinnendebüt an der Yale Opera in Mozarts „Cosi fan tutte“. Seitdem hat sich ihre Karriere rasant entwickelt. In der Saison 2016/17 führen sie weitere Engagements an die Opera di Roma, ans Opernhaus Zürich und – bereits zum dritten Mal – an die Wiener Staatsoper.Die Opéra Royal de Wallonie-Liège in Lüttich ist eines der drei königlichen Opernhäuser Belgiens und blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück, die damit länger währt als die 1830 begründete belgische Monarchie. Der Spielplan des Hauses besticht durch eine abwechslungsreiche Mischung aus Klassikern des Repertoires und spannenden Raritäten. Seit der Saison 2007/08 ist der Italiener Stefano Mazzonis di Pralafera Intendant und künstlerischer Leiter der Oper. Das hochkarätige Programm des Hauses mit Stagione-Betrieb wird vom eigenen Orchester und eigenen Chören bestritten, während die Gesangssolisten für jede Produktion sorgfältig ausgewählt werden. Die beständig hohe Auslastung weist auf die große Beliebtheit und Treue des heimischen Publikums hin. Darüber hinaus strahlt das Haus überregional und zieht Besucher aus dem nahen Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg und sogar Großbritannien an. www.operaliege.be Guiseppe Verdi: „Jérusalem“Premiere: 17. März 2017, 20.00 Uhr Opéra Royal de Wallonie-LiègeSperanza Scappucci, Musikalische LeitungStefano Mazzonis di Pralafera, RegieJean-Guy Lecat, BühneFernand Ruiz, KostümeFranco Marri, LichtElaine Alvarez, HélèneMarco Spotti, RogerMarc Laho, Gastonsowie Ivan Thirion, Pietro Picone, Natacha Kowalski, Patrick Delcour, Victor Cousu, Benoît Delvaux, Alexei Gorbatchev, Xavier Petithan, Marcel Arpots, Marc TissonsPierre Iodice, ChorleitungOrchester und Chor der Opéra Royal de Wallonie-LiègeFolgevorstellungen: 19., 21., 23. und 25. März 2017Live-Übertragung der Vorstellung am 21. März bei Culturebox.