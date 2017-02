Das Romantik Hotel Linslerhof erhält den HolidayCheck Award 2017

(fair-NEWS)

Überherrn, Februar 2017 - Im Romantik Hotel Linslerhof in der Nähe von Saarbrücken gibt es viele zufriedene Gäste. Mit über 95 % Weiterempfehlung und einer Bewertung von 5,3 von 6 Punkten kann sich das Team vom Romantik Hotel Linslerhof über den HolidayCheck Award 2017 freuen.Um diese Auszeichnung zu bekommen muss man folgende Kriterien erfüllen:-Mindestens 90% Weiterempfehlung-Mindestens 5,0 Gesamtbewertung-Mindestens 50 Bewertungen im Zeitraum vom 1.12.2015 bis 30.11.2016Direktor Herbert Faber freut sich sehr und ist stolz darauf, dass die Gäste die persönliche Atmosphäre, die Freundlichkeit der Mitarbeiter, die Lage des Hotels und die Ausstattung des Gutshofes so sehr schätzen und u.a. im Internet positiv bewerten.Herbert Faber: "Dass wir unseren Gästen mit dem Linslerhof ein stilvolles Hotel zum Genießen bieten können freut uns sehr, aber wir wissen, dass uns vor allem unsere Mitarbeiter so besonders machen. Die Gäste fühlen sich bei uns von der ersten Minute an wohl und werden liebevoll umsorgt und betreut. Die Zimmer im Landhausstil und das hervorragende Essen in unseren Restaurants komplettieren die Wohlfühl-Atmosphäre."Das Romantik Hotel Linslerhof ist ein idealer Ausgangspunkt, um die herrliche Region zu entdecken. Nicht nur die reizvollen Städte der Umgebung sind interessant, auch kulturelle Highlights, wie z. B. die Völklinger Hütte, ziehen die Gäste an.Der Day-SPA des Linslerhofes bietet Sauna, Dampfbad, Whirlwannen und einen Fitnessraum. Sehr verlockend sind die Beautytreatments des SPA-Teams. Die Restaurants vom Linslerhof bieten saisonale und regionale Speisen für verwöhnte Gaumen.Auch eine Jagd- und Hundeschule, sowie einer Falknerei und die Pferdehaltung befinden sich auf dem Gutshofgelände und bieten ein einzigartiges Angebot, das seinesgleichen sucht. Und wer gerne Mode oder Einrichtungsgegenstände einkaufen möchte, kann gleich auf dem Linslerhof bleiben, denn hier kann man ausgiebig im Outlet-Store von Interior Designerin Brigitte von Boch stöbern.Weitere Informationen und Buchung: Romantik Hotel Linslerhof, Linslerhof 1, rezeption@linslerhof.de, 66802 Überherrn, Tel. 06836 - 8070, www.linslerhof.de Im Detail steckt die Gemütlichkeit - Das Romantik Hotel LinslerhofMitte der 90er Jahre erweckte Brigitte von Boch-Galhau den Charme des Gutshofes erneut zum Leben. Seit jeher präsentiert sich das Vier-Sterne-Hotel seinen Gästen mit 62 Zimmern, die auf drei historische Gebäude aufgeteilt sind und über Bad/Dusche/WC, Telefon, Fernsehen und Minibar verfügen. Im englischen Landhausstil gehalten und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, wurde vor allem viel Wert auf Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre gelegt. Und so erhielt jedes der Zimmer - in den Kategorien Standard, Comfort und Deluxe - seinen individuellen und unverwechselbaren Charakterschliff. Jagd- und Hundeschule, sowie einer Falknerei und die Pferdehaltung komplettieren ein einzigartiges Angebot.Pressekontakt:PR Office Kommunikation für Hotellerie & Touristik |Bettina Häger-TeichmannStrangweg 40 | 32805 Horn-Bad MeinbergTel. 05234 / 2990 | Fax 05234 / 690081bettina.teichmann@pr-office.info



Bildinformation: Das Romantik Hotel Linslerhof erhält den HolidayCheck Award 2017 (Bildquelle: Romantik Hotel Linslerhof)