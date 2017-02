Programmratgeber FLIMMO auf der Bildungsmesse didacta in Stuttgart

Pressemitteilung von Programmberatung für Eltern e.V.

Vom 14. bis 18. Februar 2017 in Halle 5 Stand 5D21

(fair-NEWS) München, 09.02.2017 – Auch in diesem Jahr ist FLIMMO wieder auf der Bildungsmesse didacta vertreten, die diesmal in Stuttgart stattfindet. Am Stand 5D21 in Halle 5 stellt der Programmratgeber vom 14. bis 18. Februar sein Angebot vor. Pädagogische Fachkräfte können hier auch die FLIMMO-Broschüren kostenlos bestellen.



Gerade in Kindergärten und Grundschulen ist Fernsehen nach wie vor ein wichtiges Thema. Durch die vielen unterschiedlichen Übertragungswege wird es für Eltern immer schwieriger, aus den vielen Angeboten passende und altersgerechte Programme auszuwählen. FLIMMO kann hier mit kurzen Einschätzungen zu kinderrelevanten Sendungen und Tipps zur Medienerziehung eine wichtige Orientierung bieten.



Neben FLIMMO präsentieren sich am Gemeinschaftsstand der Landesmedienanstalten weitere Medienkompetenzprojekte: Internet-ABC und klicksafe klären über das richtige Verhalten im Netz auf. Handysektor liefert Informationen zum kompetenten Umgang mit mobilen Medien. Auf Juuuport helfen sich Jugendliche gegenseitig bei Problemen im und mit dem Web.



„didacta – die Bildungsmesse“ gilt als weltweit größte Fachmesse rund um Bildung. Rund 900 Aussteller bieten hier ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte, Erzieher, Ausbilder, Trainer und Personalentwickler an.



FLIMMO ist ein Programmratgeber für Eltern. Es gibt ihn kostenlos und werbefrei als Broschüre, im Internet unter www.flimmo.tv und als App. FLIMMO bespricht das Fernsehprogramm und gibt Tipps zur Fernseherziehung. Neben dem Kinderprogramm werden auch solche Sendungen berücksichtigt, die sich eigentlich an Erwachsene richten. Mit diesen Sendungen können auch Kinder zwischen drei und 13 Jahren in Berührung kommen, wenn sie diese gemeinsam mit Eltern, älteren Geschwistern oder im Freundeskreis anschauen. Bewertet wird, wie Kinder in unterschiedlichem Alter mit bestimmten Fernsehinhalten umgehen und diese verarbeiten. FLIMMO betrachtet das Programm stets aus der Kinderperspektive.

FLIMMO ist ein Projekt des Vereins Programmberatung für Eltern e.V. Mitglieder sind dreizehn Landesmedienanstalten und das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI). Mit der Durchführung ist das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis beauftragt.

FLIMMO kann von Institutionen kostenlos bestellt werden und ist dort für Eltern erhältlich. Öffentliche Bezugsstellen finden Interessierte im Internet unter: www.flimmo.tv/bezugsstellen

Bitte beachten Sie, dass die FLIMMO-Broschüre nur innerhalb Deutschlands verschickt werden kann.



