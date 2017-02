(fair-NEWS)

Königswinter, 09. Februar 2017 - Der Digitalisierungs- und SAP-Spezialist Ososoft expandiert weiter: mit einer neuen Niederlassung im Kölner Raum eröffnet das Unternehmen seinen dritten Unternehmensstandort in Deutschland. Die Ososoft GmbH antwortet damit auf die steigende Kundenanzahl in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen."Ososoft ist bekannt für Kundennähe und kurze, direkte Wege. Dies möchten wir natürlich auch für unsere wachsende Anzahl an Industriekunden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gewährleisten", berichtet Daniel Rösch, Geschäftsführer der Ososoft GmbH.Mit der Eröffnung der Niederlassung in Königswinter setzt Ososoft ihren starken Wachstumskurs konsequent weiter fort und betreut ab sofort auch von ihrem dritten Standort aus nationale und internationale Projekte ihrer Kunden aus der Industrie. Bereits in 2016 konnte der industrieerfahrene Manager Daniel Rösch, ehemals enowa AG, als Geschäftsführer gewonnen werden. Unter seiner Leitung wurde eine zentrale Niederlassung im Raum Würzburg etabliert.



Bildinformation: Ososoft GmbH eröffnet neue Niederlassung im Kölner Raum