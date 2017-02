(fair-NEWS)

Gut 350 Gäste machten sich Ende Januar auf den Weg ins schwäbische Horgau. "Hotter than hell" gab Markisenhersteller Leiner als Motto für seine sechste Hausmesse aus - das wollte sich kein Besucher entgehen lassen.Die Fachhandelspartner hatten den ganzen Tag über Gelegenheit, Workshops zu Themen wie Verkaufstraining, Funksteuerung etc. zu besuchen oder sich den Aufbau komplexerer Pergola- und Dachsysteme zeigen zu lassen. Detaillierte Informationen und Antworten zu speziellen Fragestellungen lieferten die ausstellenden Partner wie Bavarialift, May Schirmsysteme, Somfy, Scholl-Glas oder Giofex. Dazwischen sorgten Motorrad-Rennsimulatoren, Karikaturisten, Tattoo-Stationen oder eine kulinarische Auszeit auf der Leiner "Wies"n" für Abwechslung. Zum Ausklang nach dem Abendbuffet heizte die Rockband "Big Sixx" kräftig ein.Beeindruckende System-VielfaltAuf der Hausmesse zeigte Leiner seine beeindruckende Bandbreite an attraktiven Lösungen für die Terrasse, sei es im privaten oder im gewerblichen Bereich. "Wir bieten die größte Vielfalt für die Terrasse", ist Geschäftsführer Jürgen Schulz überzeugt. Das im vergangenen Jahr als Neuheit präsentierte Terrassenglassystem AREA mit seinen unterschiedlichen Glasdachvarianten, Glas-Schiebeelementen, feststehenden Glaselementen und dimmbarer LED-Beleuchtung (nachrüstbar) stand auch diesmal im Mittelpunkt. Die Möglichkeiten für den Point of Sale rund um AREA wurden ebenfalls gezeigt. Seit September 2016 wird das moderne kubische System ausgeliefert. "Unsere Fachhandelspartner haben sehr viele Muster geordert. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir unsere Vertriebsziele mindestens erreichen werden", so Schulz.Große Aufmerksamkeit bei den Besuchern fand auch das exklusive, absenkbare Terrassenfaltdach PERGOLA SUNRAIN Q mit neuem Entwässerungskonzept. Diesen sehr hochwertigen, windstabilen Sonnen- und Regenschutz bietet Leiner in diesem Jahr neu auch als Zweifeldanlage an: mit durchgehendem Tuch bis 10 Meter Breite und 6 Meter Ausfall - besonders interessant für Außenbereiche in der Gastronomie."Wir bieten bei unserer Hausmesse stets einen spannenden Mix aus lockerer Atmosphäre mit Spaßfaktor einerseits und fundierten Informationen mit Fachvorträgen und Gesprächen andererseits", berichtet Jürgen Schulz. "Das kommt bei unseren Besuchern sehr gut an. Und wer hierherkommt, der spürt sofort: Leiner ist anders - mehr Feuer, mehr Vielfalt, mehr Service!" Mehr Infos: <a href="www.leiner.de"> www.leiner.de</a>



Bildinformation: Leiner Hausmesse: Spannender Mix aus Fachinformationen und Unterhaltungsangebot. (Bildquelle: Leiner)