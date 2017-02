Premium-Mietwagenspecial von Sunny Cars

(fair-NEWS)

München, 09. Februar 2017 (w&p) - Bei diesem Mietwagen-Special tanzen Urlauberherzen Flamenco: Sunny Cars bietet Spanien-Urlaubern sein leistungsstarkes Premium-Paket für Rundfahrten auf dem Festland, auf den Balearen und den Kanaren bei Buchungen zwischen dem 10. bis einschließlich 24. Februar 2017 ohne Aufpreis an. Die Aktion gilt für den Mietzeitraum 1. März bis 31. Oktober 2017 für alle Flughafenstationen in den genannten Destinationen.Wovon profitieren Urlauber beim Premium-Service genau? Sie erhalten neben den umfangreichen allgemeinen Inklusive-Leistungen von Sunny Cars zusätzliche Optionen, darunter eine Bevorzugung bei der Fahrzeugabholung und auch bei der Rückgabe. Zudem ist das Mietauto maximal ein Jahr alt oder hat keine höhere Laufleistung als 25.000 Kilometer. Last but not least ist beim Premium-Paket für Spanien, die Balearen und die Kanaren - wie auch für viele andere Länder - ein Zusatzfahrer enthalten.Wichtig für Mietwagen-Kunden, die den Premium-Service nutzen möchten: Für dieses Mietwagen-Paket ist die Vorab-Registrierung über das Internet notwendig. Den dazugehörigen Link erhalten sie mit ihren Reiseunterlagen. Das Premium-Angebot von Sunny Cars gibt es für zahlreiche weitere Urlaubsländer, darunter Griechenland, Italien, Portugal, Neuseeland oder Südafrika.Buchbar ist das aktuelle Premium-Special für das spanische Festland, die Balearen und die Kanaren wie sämtliche Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900.



Bildinformation: Auch für Mallorca kann das Mietwagen-Special von Sunny Cars genutzt werden (Bildquelle: powell83, Fotolia)