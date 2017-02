Die Nachfolgerin der populären ER-6n - Z650 von KAWASAKI

(fair-NEWS)

Das Hepco&Becker Trägersystem C-Bow, angeboten in schwarz, soll in KW 11 lieferbar sein und einen Verkaufspreis von 169,50 € haben. Für den C-Bow Träger bietet die Firma unter anderem den neuen Orbit Sidecase Koffersatz (VK: 329,50 € pro Satz) an. Dieser aus schwarzem, hochschlagfestem (dies wurde getestet und ist auch in einem YouTube Video zu sehen), UV-beständigem Kunststoff bestehende Koffer fasst ein Volumen von 22 Liter und ist 100% wasserdicht.Für das neue 2017er Modell wird auch ein schwarzes Sportrack, welches für die STREET Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter geeignet ist, für 163,00 € angeboten.Wer die Möglichkeit eine zweite Person mitzunehmen durch die Montage eines Sportracks nicht verlieren möchte interessiert sich vielleicht für das Minirack. Dieses wird für 179,50 €, ebenfalls in schwarz, angeboten und ermöglicht auch die Befestigung der STREET Hecktasche.Damit auch ein Topcase auf der Z650 montiert werden kann bietet Hepco&Becker sein Alurack (Preis: 179,50 €) sowie sein Easyrack (Preis: 209,50 €) an. Beide in schwarz und voraussichtlich lieferbar Mitte März (KW 11).Der silberfarbene Lock it Tankring, lieferbar voraussichtlich in KW 16, wird für 44,90€ angeboten.Um das gute Stück zu schützen bietet die Firma auch einen schwarzen Motorschutzbügel inklusive Protection Pad für 178,00 € an.Damit auch eine Fahrschule ihr neues Bike optimal schützen kann gibt es auch einen Frontschutzbügel in schwarz für 181,00 € sowie einen schwarzen Heckschutzbügel für 165,50 €. Beide auch in KW 11 lieferbar.Ganz zum Schluss bietet Hepco&Becker auch eine Seitenständerplatte, zur Verbreiterung der Auflagenfläche, in silber und schwarz für 47,90 € an. Die Platte ist auch direkt lieferbar.



Bildinformation: Z650 mit Front- und Heckschutzbügel von Hepco&Becker