Buch "Mein Weg über die Alpen" von Barbara Messer ist jetzt da

Wer wünscht sich das nicht: Einmal komplett aus dem Alltag herausnehmen und die Gedanken auf anderes lenken, was für gewöhnlich zu kurz kommt. Klar, nur muss es denn gleich eine Alpenüberquerung sein? "Auf jeden Fall", bestätigt Barbara Messer, die diesen Gedanken hatte und ihn dann praktisch direkt im letzten Sommer in die Tat umgesetzt hat. "Für mich war es eine tiefgreifende Erfahrung, in der ich einen ganz besonderen Zugang zu mir selbst und anderen erfahren habe", unterstreicht die mittlerweile mehr als 20-fache Autorin, die dieses Erlebnis in ihrem neuen Werk "Mein Weg über die Alpen" festgehalten hat.Sie ist die Gewinnerin des Europäischen Preises für Training, Beratung & Coaching in Gold und bekannt dafür, andersartig zu arbeiten. Barbara Messer erzählt in ihrem neuen Buch über ihre Erlebnisse in diesen 22 Tagen von Lenggries über 330 Kilometer nach Belluno in Italien, wo ihr Rucksack und die Natur zu ihren besten Freunden wurden.In diesem Werk nimmt die bekannte Trainerin, Vortragsrednerin und Coach, die sich immer wieder gerne selbst ausprobiert, ihre Leser mit in ihre Welt der Erlebnisse, Gedanken und Träume. "Für mich ist dieses neue Werk ein Inspirationsbuch, in dem ich meine Leser gerne auch an sehr Persönlichem teilhaben lasse", erklärt Messer weiter.Mehr Informationen zu Barbara Messers neuem Buch "Mein Weg über die Alpen" erhalten Sie <a href="www.messers-alpentour.de/mein-weg-ueber-die-alpen/">hier</a>. Bestellmöglichkeit finden Sie ebenso dort.Mehr über Barbara Messer: <a href="www.barbara-messer.de"> www.barbara-messer.de</a>



Bildinformation: Mein Weg über die Alpen: Das neue Buch von Barbara Messer