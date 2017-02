Zembro Notrufarmband ist offizielles Amazon Launchpad Start-Up

(fair-NEWS)

München, 09. Februar 2017 - Zembro, das digitale Notrufarmband für Senioren, ist ab sofort auf <a href="https://www.amazon.de/ZEMBRO-Notrufarmband-f%C3%BCr-Senioren-Notfalltelefon/dp/B01MTSJJY6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1486637101&sr=8-2&keywords=zembro">Amazon.de</a> erhältlich. Das intelligente Senioren-Wearable zählt zu den wenigen ausgewählten Start-Ups, die am <a href="https://www.amazon.de/gp/launchpad/signup">Amazon Launchpad</a> Programm teilnehmen. Damit setzt Zembro seinen Wachstumskurs in Deutschland fort und baut seine Vertriebsaktivitäten im Handel aus, um noch mehr Senioren und ihren Angehörigen Freiheit, Selbständigkeit und ein sicheres Gefühl zu geben.Zembro ist Teil von Amazon Launchpad, einem einzigartigen Programm, das Millionen von Amazonkunden innovative Produkte von ausgewählten und zukunftsträchtigen Startups wie Zembro näherbringt. "Wir freuen uns sehr darüber, offiziell Teil des Amazon Launchpad Programms zu sein. Das erleichtert es uns als Start-Up, unser Zembro Notrufarmband auf Amazon zu veröffentlichen und so für viele Kunden sichtbar zu machen. So kommen wir unserem Ziel, Generationen zu verbinden, um ihnen ein sicheres Gefühl zu geben, ein großes Stück näher," sagt Jörg Batz, Regional Director DACH bei Zembro.Das Zembro Notrufarmband ist ein moderner Notruf, der im Ernstfall über eine Smartphone-App immer und überall die Angehörigen des Trägers alarmiert. Im Notfall drückt der Träger einfach den Notfallknopf und die verbundenen Notfallkontakte erhalten automatisch eine Alarmmeldung sowie den Standort des Trägers. Notfallkontakte können eine unbegrenzte Anzahl an Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn oder ein 24-Stunden-Notrufdienst sein. Die alarmierten Notfallkontakte können direkt auf dem Zembro Notrufarmband anrufen und mit dem Träger sprechen. Das Zembro Notrufarmband funktioniert wie ein Telefon. Senioren können das Zembro Notrufarmband ununterbrochen tragen - sogar unter der Dusche. Außerdem muss es nur einmal in der Woche für etwa eine Stunde aufgeladen werden. Das Notrufarmband ist in Schwarz oder Beige erhältlich. Es sieht aus wie eine elegante Digitaluhr und bietet drei Funktionen: es zeigt die Uhrzeit an, den Batteriestatus und bietet natürlich die Alarmfunktion.Bildmaterial finden Sie unter ftp://presse.hbi.de/pub/Zembro/



