Multistrada 1200 Enduro - die Antwort auf die Africa Twin

(fair-NEWS)

Wem das Zubehörprogramm von Ducati (LED-Kurvenlicht, Tempomat, Griffheizung, Bluetooth-Anbindung, etc.) nicht genug ist, kann die Maschine mit Hilfe von Hepco&Becker Produkten noch komplettieren.Das Hepco&Becker Trägersystem C-Bow (in schwarz) ist jetzt auch für das Enduro Modell der Multistrada 1200 von DUCATI entwickelt worden. Lieferbar wird es im März 2017 sein und einen Verkaufspreis von 162,50€ haben. Als Gepäckbeispiel gibt Hepco&Becker das neue Orbit Sidecase sowie auch die Royster Seitentaschen (in schwarz oder gelb) an.Auch wurde der silberfarbene Lock it Tankring (Preis: 44,90€) für die Enduro entwickelt, welcher auch direkt lieferbar ist. Für diesen eignet sich der neue Royster Tankbag (lieferbar im Frühjahr 2017), welcher wie auch die Royster Seitentaschen in schwarz oder gelb verfügbar sein wird. Der Preis pro Stück liegt bei 169,50€. Als weiteres Gepäckbeispiel gibt die Firma den aus der Street Serie stammende Tankrucksack Tourer Enduro (Preis 179,50€ pro Stück) an. Der Tankrucksack hat ein Volumen von 15-20 Liter sowie ein Kartenfach in der Größe 23x21 cm. Der Enduro Rucksack lässt sich falls benötigt auch vergrößern von 27 cm Höhe auf 38 cm. Zusätzlich hat er auch zwei leicht zugängliche Außentaschen und eine integrierte Regenhaube.Um ein Topcase auf der Enduro zu befestigen bietet die Firma ihr Alurack in schwarz zu einem Verkaufspreis von 129,50 € (Lieferbar voraussichtlich in KW 10) an auf dem sich das Orbit Topcase 54 befestigen lässt. Das Topcase gibt es bereits für 179,50€.Neben dem Alurack wird auch das Easyrack in KW 10 lieferbar sein. Wie das Alurack kommt auch das Easyrack in schwarz, zu einem Verkaufspreis von 159,50€. Passend dazu wird das Topcase Journey 42 Recon angeboten. Dieses ist für 182,50€ erhältlich.Zum Schutz der Enduro wird ein Tankschutzbügel aus Edelstahl angeboten, der voraussichtliche Liefertermin ist in der KW 12. Der Verkaufspreis beträgt 289,50€.



Bildinformation: DUCATI Multistrada 1200 Enduro mit Royster Sidebags und Tankbag