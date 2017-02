Toshiba präsentiert auf der ISE erweitertes Business-Display Portfolio: Innovative Displays für den 16/7 oder 24/7-Einsatz

Pressemitteilung von Flutlicht GmbH

• Neue TD-E3 Serie in vielen Konfigurationen für den 16/7 Einsatz in verschiedensten Branchen • Neue TD-P3 Serie für Non-Stop Einsatz in vier Zollgrößen

(fair-NEWS) Neuss, 07. Februar 2017 – Die Toshiba Europe GmbH kündigt heute zwei Neuzugänge für ihr Portfolio an Business-Displays an. Die nächste Generation der TD-E3 Serie sowie die neue Serie TD-P3 besteht aus klaren und wirkungsvollen Displays für Business-Kunden verschiedenster Branchen. Die neue TD-E3 Serie ist perfekt für den Einsatz während der Geschäftszeiten und bietet höchste Funktionalität 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Für Unternehmen, die rund um die Uhr 24/7 eine digitale Werbung benötigen, eignet sich die TD-P3 Serie bestens. Diese garantiert eine robuste und zuverlässige dauerhafte Anzeige.

Toshiba TD-H3-Serie: Neue Funktionen für leichte Verwaltung und einfache Steuerung

• Ideal für den Einsatz im Gastgewerbe

• Entwickelt für einfache Installation vieler Einheiten

• Einfache Verwaltung dank Kanal-Editor



Neuss, 07. Februar 2017 – Die Toshiba Europe GmbH kündigt heute neue Hospitality TV-Modelle der TD-H3-Serie an, die sich durch eine besondere Benutzerfreundlichkeit auszeichnen und für den Einsatz an zentralen Orten innerhalb eines Gebäudes, wie zum Beispiel in Hotel-Lobbies oder Bars, prädestiniert sind. Die TD-H3-Serie ist in den vier Größen 24 Zoll, 32 Zoll, 43 Zoll und 49 Zoll ab sofort verfügbar. Dank innovativer Funktionalität bieten die TVs ein müheloses Set-up sowie eine einfache Verwaltung. Alle neuen TVs zeigen Inhalte in lebendigen Farben. Die 43 Zoll und 49 Zoll Modelle sind mit einer Full HD (1.080p) Auflösung ausgestattet, die 24 Zoll und 32 Zoll Geräte sind HD Ready (720p).

Über Toshiba

Die Toshiba Corporation, ein „Fortune Global 500“ Unternehmen, gliedert ihre hochentwickelten elektronischen und elektrischen Produkte und Systeme in drei Kerngeschäftsfelder: Energie, die den Alltag sicherer und sauberer gestaltet; Infrastruktur, die eine hohe Lebensqualität sicherstellt und Storage für die Stärkung der modernen Informationsgesellschaft. Getreu den Prinzipien des Leitgedankens der Toshiba Group, „Committed to People, Committed to the Future“, betreibt Toshiba ihr weltweites Geschäft und trägt dazu bei, eine Welt zu formen, in der Menschen überall als geschützte Gemeinschaft leben und sich wohlfühlen können.

Die Toshiba Corporation wurde 1875 in Tokio gegründet und umfasst heute ein globales Netzwerk aus 550 Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar (5,6 Billionen Yen) und über 188.000 Mitarbeitern (Stand: 31. März 2016).

Die Toshiba Europe GmbH (TEG) mit ihrer Zentrale in Neuss, Deutschland, ist ein Tochterunternehmen der Toshiba Corporation, Tokio und Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation, Tokio.



