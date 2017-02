APRIL Deutschland AG stärkt den Vertrieb

(fair-NEWS)

APRIL Deutschland AG konnte Herrn Karl-Heinz Peters als Sales Manager für die Bereiche Automotive sowie Dienstleistungen für Versicherungen und Banken (Third Party Administration) gewinnen. In diesen Bereichen des Finanzdienstleisters mit Sitz in Haar bei München wird er ab sofort den Vertrieb in Deutschland und Österreich mit seiner Expertise unterstützen.Karl-Heinz Peters hat in seiner über 30 jährigen Berufstätigkeit in den Bereichen Finanzierung, Leasing und Versicherungen bei bedeutenden Unternehmen als Geschäftsführer, Prokurist und Geschäftsstellenleiter gearbeitet. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat er Projekte, Markteintritte und Produktentwicklungen und Vertriebsaufbau betreut und verantwortet. Für die Umsetzung der Unternehmensziele der APRIL Deutschland AG kann er auf fundierte Markt- und Branchenkenntnisse vor allem aus dem Automobilgeschäft zurückgreifen.Mit seinem Erfahrungen wird er die Vertriebsaktivitäten des Automotive Business der APRIL Deutschland neu strukturieren und ausbauen. Hersteller, Financial Services, große Händlergruppen, Händlerverbände und Versicherungsgesellschaften sind die Hauptzielgruppe für die neuen Dienstleistungen der APRIL Deutschland.Herr Peters wird auch die Umsetzung im Bereich Third Party Administration (TPA) für Versicherungen und Banken unterstützen. Als TPA übernimmt APRIL Deutschland u.a. die Verwaltung von Kreditsicherungs- oder GAP-Versicherungen für namhafte internationale Banken und Versicherungen.Jörg G. Scheidel, CEO der April Deutschland AG, sieht die personelle Verstärkung im Vertrieb als weiteren konsequenten Schritt zur Realisierung der ambitionierten Wachstumsziele des Unternehmens: "Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Peters einen echten Kenner der Materie gewonnen haben, der in seiner langjährigen Karriere nachhaltige Erfolge verzeichnen konnte. Somit sind wir auf die künftigen Anforderungen des Marktes bestens vorbereitet. Die persönliche Betreuung durch hochqualifizierte Fachleute aus unserem Hause stellt einen großen Nutzen für unsere Geschäftspartner dar. Herr Peters wird durch seine breitgefächerte Erfahrung neue Akzente setzen und helfen, unseren Kunden weitere Mehrwerte aufzuzeigen."Sie erreichen Herrn Peters unter folgenden Kontaktdaten:Karl-Heinz PetersTel. +49 89 43607 115Mobil +49 174 3152263karl-heinz.peters@april.de



Bildinformation: Karl-Heinz Peters