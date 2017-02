Staatssekretär Dr. Günter Krings und MdB Ansgar Heveling besuchen Düsseldorfer Zentrale von Huawei Deutschland

Pressemitteilung von HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH

(fair-NEWS) [Düsseldorf, 09. Februar 2017] Dr. Günter Krings, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, und Ansgar Heveling, Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestags, haben sich heute mit Vertretern von Huawei Deutschland über die Themen Digitalisierung, IT-Sicherheit und lokale Lieferketten ausgetauscht.



Yang Tao, CEO der Huawei Technologies Deutschland GmbH, zeigte sich erfreut über die Gespräche: "Wir freuen uns, Staatssekretär Krings und den Abgeordneten Heveling bei uns in Düsseldorf begrüßen und unser Unternehmen vorstellen zu dürfen. Huawei sieht sich als wichtiger lokaler Partner und leistet einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung in Deutschland."



Die beiden CDU-Innenpolitiker informierten sich in der Deutschlandzentrale des ITK-Unternehmens unter anderem über Huaweis Zusammenarbeit mit deutschen Zulieferern sowie innovative Lösungen im Bereich Safe City.



Dr. Günter Krings zeigte sich beeindruckt von der Innovationsstärke und dem zivilgesellschaftlichen Engagement von Huawei: "Ich begrüße sehr, dass Huawei Technologies sich im Rahmen der SMARTCAMP-Initiative der IT-Modellregion BG 3000 für die Förderung der Medienkompetenz von Jugendlichen einsetzt und sich als ordentliches Mitglied der IT-Sicherheitsinitiative "Deutschland sicher im Netz" (DsiN) für mehr IT-Sicherheit in Deutschland einbringt."

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.

Staatssekretär Dr. Günter Krings und MdB Ansgar Heveling besuchen Düsseldorfer Zentrale von Huawei Deutschland

