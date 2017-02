Metoba informiert Berufsberater über den Beruf Oberflächenbeschichter

(fair-NEWS)

Was man selbst gesehen hat, kann man auch viel besser erklären: Von dieser einfachen Erkenntnis ausgehend, begeben sich die Berufsberater der Agentur für Arbeit und des Jobcenters MK hin und wieder auf Tour durch heimische Betriebe.Konstantinos Pulios, der Ausbildungsleiter für Oberflächenbeschichtung, führte 16 Gäste durch Metoba an der Königsberger Straße in Lüdenscheid. Der Metallveredler Metoba ist vor allem für die Auto- und Elektroindustrie tätig.K. Pulios informierte beim Rundgang durch das Unternehmen über den Beruf des Oberflächenbeschichters, räumte auf mit Vorurteilen, gewährte Einblicke in die Anforderungen der Ausbildung und den Alltag im Betrieb, „damit die Leute mal sehen, wie ein Oberflächenbeschichter arbeitet“.Genau das sei auch das Ziel und Zweck dieser Besuche, sagte Kai Bernhagen, der Vermittler im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und des Job-Centers. Die Kollegen seien in der Beratung mit Jugendlichen tätig. Da zeige sich immer wieder, dass die jungen Leute zunächst in die klassischen Berufe wollten. Sinnvoll sei es aber immer, auch nach Alternativberufen zu schauen, betonte Bernhagen.Der Besuch bei Metoba war interessant, um die Anforderungen heute kennenzulernen. „Die Kollegen können dann einfach mehr begeistern“, fasste Bernhagen den Nutzen dieser Praxis-Touren für die Alltagsarbeit in der Beratung zusammen. Denn letztlich seien die Berufsberater Multiplikatoren.



Bildinformation: Die 16 Berufsberater der Agentur für Arbeit und des Jobcenters MK mit Ausbildungsleiter Konstantinos Pulios (7.v.re) bei Metoba.