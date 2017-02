Das Gute liegt so nah: Eine Reise gegen den Winterblues - in die Golf- und Thermenregion Stegersbach

(fair-NEWS)

Stegersbach, Februar 2017 - Eine Übernachtung im erholsamen Oversize-Zirbenholzbett, ein professionelles Workout im Panorama-Fitnessraum, eine entspannende, herrlich duftende Kakaobuttermassage und on top ein belebender ayurvedischer Tee: Winterblues ade! Stegersbach im sonnenverwöhnten Südburgenland tauscht die innerliche Kälte der grauen, frostigen Wintertage gegen wohltuende Herzlichkeit, Wellness, Fitness und kulinarische Köstlichkeiten aus Österreich. Balsam für Haut, Haar und Seele.Das neue Jahr ist wieder in vollem Gange. Die ersten guten Vorsätze für 2017 sind längst über Bord geworfen und viele fragen sich: Wohin ist sie entflohen, die Energie der vergangenen Festtage? In der malerischen Golf- und Thermenregion Stegersbach scheinen die Lebenskräfte hingegen in allen Ecken parat zu liegen - Die Destination steht für die Kraft der Natur und das heilende Element "Wasser", das in der einzigartigen Thermenlandschaft der Top-Wellnessregion die Sinne schärft und verwöhnt. Für einen Urlaub, der die Lebensgeister zurück ins Innerste holt und den Winter wieder in seiner vollen Schönheit präsentiert. Ein nachhaltiger Effekt, der auch zurück in den eigenen vier Wänden noch lange nachhallt.Stegersbach ist mit seiner idyllischen Hügellandschaft, der herausragenden Wasserqualität, einer nachhaltigen Philosophie und über 300 Sonnentagen (und damit mehr als in Athen!) eine der modernsten Wellnessdestinationen Europas, die vier individuelle Top-Thermen-Hotels miteinander verbindet.Innovative Spa-Anwendungen im Falkensteiner Balance Resort*****Das 5-Sterne-Resort Falkensteiner Balance zelebriert die winterliche Zeit mit einem Verwöhnpaket par excellence. Ein Pralinenteller im Zimmer, das opulente Frühstücksbuffet des Wellnesshotels und ein 2.600 m2 großer Acquapura Spa-Bereich zaubert jedem Besucher mit sofortiger Wirkung ein Lächeln in"s Gesicht: Im Innen- und Außenpool durch das Wasser gleiten, bei einer sanften Augenmassage einen frischen Blick gewinnen, sich nach einer professionellen Faszien-Behandlung mit gelockerten Muskeln vital fühlen und dank Peelings aus Extrakten von Ringelblumen oder Seetang mit einer seidenweichen Haut in aller Seelenruhe ausschlafen. Das ist das Falkensteiner Balance Resort*****. Spezielle Behandlungen wie das Kokosöl-Treatment im Private Spa oder das "For Gentlemen Only" Angebot runden mit einem Fitnessprogramm und gesunder, hochwertiger Küche - nach Wunsch auf die Metabolic Philosophie abgestimmt - das Portfolio des erstklassigen Resorts ab.Gesund mit Ayurveda im Hotel & Spa Larimar****SEinen Katzensprung entfernt liegt das Hotel & Spa Larimar ****s. Hier wird die ayurvedische Heil-Lehre mit Spezialisten aus Indien auf natürliche Weise und mit ausgezeichnetem Know-how gepflegt. Dabei steht unsere Gesundheit, die besonders im Winter gut behütet werden soll, im Fokus der Experten aus den Bereichen Meditation, Yoga, spezieller ayurvedischer Ernährung sowie spezieller Treatments wie Detoxing Behandlungen und Kräuterstempelmassagen. Die einzigartige Wohlfühlatmosphäre im Larimar bildet mit der hoteleigenen Therme und dem luxuriösen Sauna- und Panoramabereich den perfekten Rahmen für einen Wellnessurlaub mit Gesundheitsmehrwert.Die natürliche Kraft der Zirbe im Thermenhotel PuchasPLUS****Auch die Winter Specials des Thermenhotels PuchasPLUS**** bieten die beste Basis für ein "Gefühl wie neugeboren". Das gesunde Zirbenholz, das im gemütlichen Interior des Hotels seinen Platz findet, wirkt sich nachweislich auf den Herzschlag aus, der insbesondere im Schlaf das Nervensystem beruhigt und für Tiefenentspannung am Morgen sorgt. Die großzügigen Betten à la PuchasPLUS tun ihr Übriges. Frisch in den Tag gestartet, können die positiven Schwingungen mit einem Morgen-Sportprogramm, einer Winter-Massage und kulinarischen Spezialitäten aus dem Burgenland gefestigt werden: Winter-Glücksgefühle und -Romantik, die das Herz aller Erholungssuchenden höher schlagen lässt.Heilwasser und Familienzeit im Allegria Resort Stegersbach by Reiters****Bei einem Aufenthalt im Allegria Resort Stegersbach by Reiters**** können Kurz-, Paar- und Familienurlauber ein extra langes Thermenerlebnis inklusive Allegria Yin Yang Spa genießen. Das umfassende Repertoire der Allegria Familientherme reicht von Saunen, Dampfbad und Spezial-Infrarotkabinen aus originalen Eichenfässern bis Eisbrunnen und 14 Pools inklusive großzügiger Baby- sowie Kleinkinderbecken. Mit der einzigartigen Heilwasser-Qualität aus der Stegersbacher Quelle "Thermal 1" erstrahlt die Haut in gesundem, neuem Glanz. Speziell auf werdende Mamas abgestimmte Behandlungen wie eine Aquafloatingmassage im Dolce Vita Bereich und Wellnessangebote für Kinder und junge Erwachsene (beispielsweise unter dem Motto "Plötzlich Prinzessin") lassen Groß und Klein mit einem Strahlen zurück. Golfliebhaber profitieren zusätzlich von unschlagbaren Greenfee-Vorzugspreisen für die 50-Loch Reiters Golfschaukel Stegersbach im malerisch gelegenen Lafnitztal.Den Winter wieder genießen - Ruhig und erholt im Alltag glücklich sein. Das verspricht eine Reise gegen den Winterblues in die Golf- und Thermenregion Stegersbach.Angebote der Golf- und Thermenregion StegersbachFalkensteiner Balance Resort*****WINTER MOMENTSKakaobuttermassage mit 100% Kakaobutter und Duft nach WahlPralinenteller im Zimmer am AnreisetagEine Flasche Balance Rot im ZimmerÜbernachtung in der gewählten ZimmerkategorieOpulentes Frühstücksbuffet5-Gang-Abendwahlmenü im Restaurant Imago oder à la Carte im Restaurant "Wia z"Haus" mit regionaler SchmankerlkücheAlkoholfreie Getränke in der MinibarBenutzung des 2.600m2 großen Acquapura Spa mit Innen- und Außenpool, Saunen und DampfbadBibiliothek mit einer großen Auswahl interessanter Lektüre, Tageszeitungen und MagazinenZwei Nächteab 498 EuroHotel & Spa Larimar ****SAYURVEDA SCHNUPPERNÜbernachtung mit den großzügigen Larimar-InklusivleistungenAbhyanga (Ganzkörper-Ölmassage) ca. 50 Min.Leichte, ayurvedische Ernährung aus der Gourmet- und VitalkücheAyurvedisches Teeangebot im SpaTäglich Yoga mit dem indischen YogiAufenthalte im Kristall-Energie-RaumLuxus von 2 Thermen mit 4.500 m2 hoteleigener Therme & Saunawelt und Benutzung der FamilienthermeZwei Nächteab 378 EuroThermenhotel PuchasPLUS****WINTER ROMANTIK PLUSEntspannungsmassage (mit Citrus-, Lavendel-, Rosenblüten- oder Mango-Pfirsichduft) ca. 30 Min.Täglicher Eintritt in die Therme Stegersbach & SaunaweltLuxus-Komfort-Ruheraum in der ThermeBademantel und Saunatuch für die Dauer des AufenthaltsÜbernachtung im großzügigen Zirbenzimmer, mit Zirbenvollholz-Doppelbett, Kühlschrank zum Selbstbefüllen, BalkonSchmankerl-Frühstücksbuffet mit regionalen SpezialitätenMorgen-Aktiv-Sport-ProgrammZwei Nächteab 169 EuroAllegria Resort Stegersbach by Reiters****KURZWOCHEExtra langes Thermenerlebnis in der eigenen Allegria Familientherme am Anreisetag ab 09.00 Uhr über den Thermen-Haupteingang und am Abend bis 22.00 UhrAllegria Familientherme mit 14 Pools, Rutschenspaß, Thermensaunawelt auf 2.200 m2 inklusive täglicher FamiliensaunazeitAllegria Yin Yang Spa und FlüsterthermeBadetasche mit Bademantel und Badetuch während des HotelaufenthaltsBenutzung des Panorama FitnessraumsTeilnahme am umfangreichen Freizeit- und AktivprogrammVerleih von Nordic Walking StöckenInklusive Vollpension PLUS und allen weiteren Allegria InklusivleistungenFünf Nächteab 475 Euro



Bildinformation: (Bildquelle: @ Hotel und Spa Larimar)