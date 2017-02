IT-Systemhaus LINET Services für Präqualifizierungsdatenbank zertifiziert

(fair-NEWS)

Ab sofort ist die LINET Services GmbH als fachkundiges, leistungsfähiges und zuverlässiges Unternehmen für öffentliche Aufträge qualifiziert und in der Präqualifizierungsdatenbank eingetragen - offiziell zertifiziert durch die Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. als PQ-Nord-Servicestelle im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Braunschweig.Bei öffentlichen Ausschreibungen und Vergaben sind Unternehmen dazu verpflichtet, Eignungsnachweise über ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Gesetzestreue und Zuverlässigkeit nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) zu erbringen. Die Präqualifizierung vereinfacht diesen Vorgang für beide Seiten, da die entsprechenden Nachweise nicht für jede Vergabe neu erstellt werden müssen. Gleichzeitig entfällt für die Vergabestelle die aufwendige Prüfung der vielfältigen Angaben - das Zertifikat gewährleistet die vollständige Eignung der LINET Services GmbH als Bewerber bereits. Damit stets Aktualität gewährleistet ist, wird die Zertifizierung jeweils nur für ein Jahr erteilt.In den letzten Jahren konnte sich das Braunschweiger IT-Systemhaus im Bereich öffentlicher Vergaben einen guten Ruf erarbeiten und viele Ausschreibungen gewinnen – ausgewählt sowohl als Dienstleister wie auch als Hardwarelieferant ausgewählt. “Unser gestiegenes Engagement in diesem Bereich gab nun den Anstoß, uns um die entsprechende Präqualifizierung zu bemühen – das war nur logisch und konsequent”, begründet Geschäftsführer Timo Springmann den strategischen Schritt.Im Rahmen der Modernisierung des Vergaberechts wurde die Präqualifizierung in das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§ 97 Abs. 4 a GWB) und in die Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Dienstleistungen (§ 7 EG Abs. 3 sowie § 6 Abs. 4 VOL/A) aufgenommen. Danach können alle Vergabestellen in Deutschland die Präqualifikation anstelle von Einzelnachweisen anerkennen. Für Springmann vor allem “ein Plus im Zeitmanagement bei der Einreichung und Prüfung”.Die LINET Services GmbH ist für die folgenden Liefer- und Dienstleistungen bis einschließlich Januar 2018 zertifiziert:- Computeranlagen und Zubehör- Lokales Netz- Netzausrüstung- Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet- Datenbank- und Betriebssoftwarepaket- Dienstprogramme für Softwarepakete- E-Mail-System- Server- Installation von Computern und Büromaschinen- Hardwareberatung- Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste- Anbieter von E-Mail-Diensten- Computeraufrüstung- Computerunterstützung und -beratung- Computernetze



Bildinformation: LINET Services - der IT-Dienstleister für KMU in der Region Braunschweig