Sprungspaß mit Vollausstattung

Ein Trampolin mit Vollausstattung. Das HUDORA Fantastic Complete 300 ist das neuesteModell der beliebten Fantastic Trampolin-Reihe von HUDORA. Mit exklusiverSonderausstattung für noch mehr Sicherheit und Komfort lässt es keine Wünsche mehroffen. Die sichere Konstruktion und das elegante Design machen den heimischen Gartenzum echten Hingucker und zum Zentrum für grenzenlosen Sprungspaß.Remscheid, Januar 2017Fantastischer Sprungspaß, elegantes Design und die Vollausstattung für das Plus anSicherheit und Komfort: Das HUDORA Fantastic Complete 300 ist ein Trampolin, das keineWünsche offen lässt. Das neuste Modell von HUDORA erweitert die beliebte Fantastic-Produktlinie nach oben und punktet neben den typischen Fantastic-Eigenschaften durch einRundum-Sorglos-Paket:Erdanker dienen zur Standsicherung gegen Wind, ein um das Trampolin gespannterKrabbelschutz verhindert Unfälle unter der Matte. In praktischen Taschen können derHoseninhalt oder Schuhe aufbewahrt werden. Die zusätzlich im Paket enthaltene Leiterinklusive einer Fußmatte ermöglicht einen komfortablen Einstieg ohne nasse Füße.Das schicke Design im edlen Blau und Anthrazit macht das Trampolin zum echten Hingucker.Auch in Sachen Sprungvergnügen ist das Fantastic Complete wegweisend. Extra langeStahlfedern sorgen für maximale Sprungbeschleunigung und viel Spaß auf dem geräumigenSprungtuch (300 cm Ø). Die besondere Konstruktion des Fangzauns gibt dem FantasticTrampolin nicht nur sein geschmackvolles Aussehen, sondern sorgt durch den großenAbstand zu den gepolsterten Rahmenstangen für mehr Sicherheit und extra viel Platz zumSpringen. Sollte ein Sprung daneben gehen, bietet die extra breite und dicke RandabdeckungSchutz vor den Sprungfedern.Stabile Doppelfüße sorgen für sicheren Stand. Die feuerverzinkten und pulverbeschichtetenStahlrohre trotzen jeder Witterung. Das HUDORA Fantastic Complete 300 ist mit bis zu 100kg belastbar und macht durch die besonderen Sprungfedern vor allem Trampolin-Fans von20-90 kg Spaß.



Bildinformation: HUDORA Fantastic Complete