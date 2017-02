(fair-NEWS)

Pünktlich zur ITB vom 8. März - 12. März 2017 präsentiert die ThePeople.de ihre neue Destination-App für iPhone und Android, mit der die komplette Urlaubsplanung interaktiv wird - und natürlich kostenfrei für die Gäste. Neueste App-Technologien von ThePeople.de und die Verbindung zur Wilken E-Marketing Suite sorgen für ein einmaliges Ferien- und Urlaubserlebnis.Das oberste Ziel im Destination Marketing ist es, Gäste zu gewinnen, zu begeistern und Stammgäste, Freunde und Fans zu generieren.ThePeople.de und Wilken gehen dieses Ziel mit Siebenmeilen-Stiefeln an: Pünktlich zur ITB geht - aufbauend auf der von ThePeople.de entwickelten Saas-Fee Destinations-App - eine App in die App-Stores, die bei gästeorientierten Innovationen und der Ausrichtung an den Wünschen der Leistungsträger neue Maßstäbe setzen wird. Hier einige Highlights:- mit Dynamic App Transformation verwandelt sich die Destination-App beim Check-In automatisch in eine Hotel-App mit eigenem CI und eigenen Gäste-Features plus allen Destination-Features- durch die Integration der Wilken E-Marketing-Suite bekommen Gäste auch während ihres Aufenthaltes alle relevante Informationen für Urlaubs-Events und deren Buchung per App-Push und Email um die Cross- und Up-Selling Potenziale deutlich zu erhöhen- Über die Einbindung aller Destination Buchungssysteme wie "Feratel" oder "Bookatable" generiert die Destination App mehr Buchungen vor und während des AufenthaltsIn der Live-Präsentation werden Besucher den Einsatz von Beacons, mobilen Gästekarten- und Ticketing-Systemen sowie die Einbindung der sozialen Netzwerke erleben.Wilken und ThePeople freuen sich, die neue Destination-App Technologie auf der ITBHalle 6.1, Stand Nummer 117 zu präsentieren.Bitte kontaktieren Sie für Terminabstimmungen Frau Cesarini von Wilken.



Bildinformation: ThePeople.de und Wilken setzen Maßstäbe im digitalen Destination Marketing