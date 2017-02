Mehr Nachhaltigkeit in Trainings für Ausbilder und Auszubildende

(fair-NEWS)

München, 9. Februar 2017 – Nach einem Ausbilderseminar gehen die Teilnehmer mit neuen Impulsen zurück an ihren Arbeitsplatz. Doch dann kommt der Alltag und die Trainingsinhalte rücken in den Hintergrund. Um dem entgegenzuwirken nutzt die Trainerin und Beraterin Sabine Bleumortier die neuen Medien. Ausbilder wie Auszubildende erhalten nach einem Training über einige Wochen verteilt Videoimpulse, um Seminarinhalte nachhaltiger in den Ausbildungsalltag zu verankern.Die Ausbildungsexpertin hält seit mittlerweile zehn Jahren Trainings für Ausbilder wie Auszubildende und möchte ihre Teilnehmer bei der Umsetzung der in den Inhouse-Trainings erworbenen Kenntnisse unterstützen. Diese bekommen nach dem Seminar wöchentlich Videoimpulse, in denen Inhalte wiederholt werden. Zudem wird der Transfer durch kleine Wochenaufgaben verstärkt. Eine Mail erinnert an neu freigeschaltene Videos, die etwa drei bis vier Minuten dauern und an jedem Endgerät abgespielt werden können. Dies führt zu mehr Spaß in der Ausbildung und größerem Ausbildungserfolg. Die Videos sind optional zu den Trainings buchbar und insbesondere für das Refresher-Training der Ausbilder und für das Kniggeseminar für Auszubildende konzipiert.Bleumortier ist die Nachhaltigkeit ihrer Trainings ein Bedürfnis. „Die Videoimpulse sind eine optimale Möglichkeit der modernen und professionellen Nachbereitung, die die Umsetzung des im Training Gelernten nur erhöhen können.“, so Bleumortier.Schon vor zwei Jahren hat sie angefangen, bei ihren Azubitrainings zu den Themen Umgangsformen und Telefonieren Apps für Auszubildende im Nachgang eines Seminars anzubieten. Durch die Kombination mit den neuen Medien ist die Trainerin sich sicher, dass auf der einen Seite das Medium Video bei der jungen Generation besondere Akzeptanz findet und auf der anderen Seite auch Ausbilder angeregt werden, die neuen Medien mehr zu nutzen.Text 1.860 ZeichenZu dieser Pressemitteilung stehen Bilder von Sabine Bleumortier unter www.bleumortier.de/index.php/presse/bilder-download/ zum Download bereit.