Mit neuem Verbund Portfolio ausbauen und neue Märkte erschließen

(fair-NEWS)

Mit dieser strategischen Kooperation können beide Unternehmen ihr Netzwerk vergrößern, ihr Angebotsportfolio erweitern und neue Märkte erschließen. Die beiden langjährigen Partnerfirmen firmieren zukünftig unter dem Namen <a href="www.polyprint.de">Polyprint</a> GmbH.Vom Zusammenschluss profitieren beide Unternehmen gleichermaßen. Mit der P +P Werbung und Design und ihrem breiten Leistungsspektrum kann die Polyprint ihre erfolgreiche Entwicklung der letzten 25 Jahre weiter fortsetzen und ihre bestehenden Kundenbeziehungen im Bereich Großformatdruck und Werbetechnik erweitern. Zugleich kann die P+P Werbung und Design ihrem Kunden das breite Portfolio der Polyprint in den Bereichen Bogendruck sowie das Know-how im Dialogmarketing und Multisensorik anbieten. Dem gemeinsamen Kundenstamm wird ein Full-Service-Angebot an Druck- und Mediendienstleitungen aus einer Hand geboten, von Aufträgen mit individualisiertem Druck in Kleinst- bis zu hohen Auflagen, Großformaten und Werbedruck. Stefan Meiners, Geschäftsführer der Polyprint, stellt fest: "Mit dem Partner P+P Werbung und Design gewinnen wir wichtige Kompetenzen und fast 30 Jahre Erfahrung, um unser Angebotsportfolio noch attraktiver zu gestalten und die Marktposition der Polyprint stärken zu können. Für uns ist das ein weiterer konsequenter Schritt, unser Leistungsspektrum sowie unsere Präsenz in Berlin-Brandenburg weiter auszubauen. Die Branchenexpertise unserer beiden Unternehmen und die regionale Marktpräsenz ergänzt sich optimal." Der Geschäftsführer der P+P Werbung und Design Peter Faude wird zukünftig den Bereich Großformat/Werbetechnik geschäftsführend bei der Polyprint leiten. "Nur wer jetzt sein Unternehmen und sein Geschäftsmodell den gegebenen Marktanforderungen anpasst und nachhaltige Veränderungen vornimmt, wird sich im harten Druckerei-Wettbewerb durchsetzen können. Unsere gemeinsamen Kunden aus Industrie, Agenturen und öffentlicher Hand werden vom erweiterten Portfolio profitieren. Sie bekommen von uns das komplette Werbepaket: von der Visitenkarte bis zum beschrifteten LKW", erklärt Peter Faude.Die P+P Werbung und Design wurde 1989 in Berlin-Friedrichhain gegründet. Die Polyprint GmbH wurde 1991 in Berlin-Adlershof als Copyshop ins Leben gerufen und hat sich heute als professioneller Druck- und Mediendienstleister mit fast 30 Mitarbeitern etabliert. Beide Unternehmen kooperieren bereits seit 25 Jahren miteinander und betreuen inzwischen über 2.000 Kunden von Kleinunternehmen, Mittelstand bis hin zu Konzernen.Stefan Meiners und Peter Faude schauen sehr zuversichtlich auf die gemeinsame Zukunft - der nächste große Schritt ist bereits für dieses Jahr geplant, wenn beide Unternehmen in das Cross Media Center (CMC) in Berlin-Adlershof übersiedeln. Das CMC wird Berlins innovativstes Medienzentrum, welches Full-Service für Kommunikations-, Druck- und Kreativdienstleistungen unter einem Dach bietet. Hier entsteht ein inspirierender Ort des gemeinsamen Arbeitens, der Synergien erzeugt und den Kunden einen einfachen, schnellen und zuverlässigen Zugang zu crossmedialen Marketing- und Kreativservices bietet.



Bildinformation: Polyprint GmbH (Bildquelle: @Polyprint GmbH)