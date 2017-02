Einfach, transparent, responsive: Flüge.de hat eine neue Website

(fair-NEWS) Wollerau (Schweiz), 9. Februar 2017_ Das Flugportal <a href="https://www.flüge.de/">Flüge.de</a> hat einen neuen Onlineauftritt: Nach einem umfangreichen Relaunch präsentiert sich die Website in einem neuen, frischen Aufzug und überzeugt mit einem sehr gelungenen Mix aus Design und Funktionalität. Besonderes Augenmerk bei der Neugestaltung lag neben der responsive Darstellung auf der Einbindung neuer Features wie der übersichtlichen Darstellung von Gepäckbestimmungen, Umsteigeverbindungen und Tarifinformationen sowie auf dem Ausbau der Such- und Filterfunktionen.



Die transparente Übersicht aller Kosten - bereits vor der Buchung - ist das größte Anliegen von Flüge.de. Dementsprechend zahlt auch der neue Onlineauftritt voll auf das zentrale Motto "Einfach und transparent den passenden Flug finden" ein. Dass wirklich jeder Reisende den für ihn günstigsten Flug findet, ermöglichen nun zusätzliche Filterfunktionen wie der Tarif- und Gepäckfilter, mit dem die Suchergebnisse nach Flügen, die nur Handgepäck beinhalten und solchen mit zusätzlichem Gepäck zum Aufgeben gefiltert werden können. Diese durchdachte Filterfunktion bietet Flüge.de an, um eine bessere Vergleichbarkeit der Tarife für seine Kunden zu gewährleisten und ihnen höhere Kosten durch die Zubuchung von Gepäck zu ersparen. Zudem lassen sich die Ergebnisse mit Hilfe eines Schnellfilters nach dem günstigsten, schnellsten und dem Flug mit dem besten Preisleistungsverhältnis einstellen. Während der Flug-Recherche wird den Suchenden stets eine übersichtliche Darstellung über enthaltenen Leistungen und auch Gebühren geboten. Außerdem zeigt der sogenannte Sparkalender, wie viel gespart werden kann, wenn die Reisedaten flexibel gewählt werden.



Das Besondere der nun auf allen Endgeräten funktionierenden Website ist die klare Darlegung aller Details rund um die einzelnen Flugangebote. Dadurch können die Reisenden Flüge optimal vergleichen und selber entscheiden, ob ihnen der günstigste Preis oder die kürzeste Reisezeit wichtiger ist.



"Flüge.de will frischen Wind in den Markt der Flugportale bringen. Wir möchten die Suche nach dem passenden Flug so angenehm wie möglich gestalten und bieten sowohl für Anfänger als auch für Profis die perfekten Suchfunktionen und Filter, um den besten Flug zu finden", erklärt Christoph Gaffga, Geschäftsführer von Flüge.de, stolz. "Zudem können sich die Reisenden bei Flüge.de sicher sein, dass keine versteckten Gebühren, voreingestellten Versicherungen oder sonstige Tricksereien auf sie zu kommen."