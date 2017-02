(fair-NEWS)

Mit dem Fieldbook F60 erweitert <a href="http://logic-instrument.com/de/">Logic Instrument</a>, Hersteller von robusten mobilen IT-Lösungen, sein Produktportfolio um ein vielseitig einsetzbares Smartphone, das den Komfort eines 6-Zoll Touchscreens, die Funktionen eines Smartphones und einen Barcode-Scanner kombiniert - das alles für industrielle Anwendungen.12x mehr PixelIm Vergleich zu gewöhnlichen mobilen Terminals mit Barcode-Scanner weist das F60 zwölf Mal mehr Pixel auf (720x1280 im Vergleich zu 240x320). So wird eine bessere Datenerfassung sowie optimaler Komfort beim Lesen der Daten ermöglicht.Ein professioneller Barcode-ScannerUm Codes nicht nur besonders schnell, genau und mit geringer Fehlerquote scannen zu können, bedarf es unbedingt einer professionellen Lösung. Aus diesem Grunde integriert das F60 einen professionellen Barcode-Scanner 1D/2D von Honeywell.Ein Terminal für den industriellen GebrauchDas Fieldbook F60 verfügt über alle Technologien, die zur Arbeitsoptimierung in vertikalen Märkten erfordert werden:-4G, NFC, GPS, Wifi, BT, BLE Anschlussfähigkeit-Feste Arbeitsstation und austauschbare Batterie-Stürzeresistent bis zu 1,2 Metern Höhe-Temperaturbeständig von -20 C bis +60°C-Wasser- und staubfest (IP 67)Das Fieldbook F60 wird ab März 2017 im Handel erhältlich sein.Bilder zum Downlaod gibt es unter <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0BwA985-BrrlkWmRrVGl4VHloNVk?usp=sharing"> https://drive.google.com/drive/folders/0BwA985-BrrlkWmRrVGl4VHloNVk?usp=sharing</a>



Bildinformation: Das Fieldbook F60 von Logic Instrument - ein Smartphone für verbesserte Arbeitsabläufe in der Industrie