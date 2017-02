(fair-NEWS)

Die lesenswerten und lehrreichen Erzählungen in „Gemalte Geschichten“ von Karin Pfolz regen die Fantasie an. Sie verzaubern jede auf ihre Weise. Die wunderschönen Bilder unterstützen das noch zusätzlich. Ein Buch mit einem besonderen Charme, was Groß und Klein verzaubert.Buchbeschreibung:Zauberhafte Geschichten, gemalt mit der Fantasie, für die Fantasie der Kinder, finden sich in diesem Buch. Die hier geschriebenen Worte entstanden bei Malkursen an Schulen in Wien. Viele davon wurden bereits als Klassentheaterstücke aufgeführt. Wir laden euch ein, auf eine Reise, geboren in der Seele der Kinder.Taschenbuch: 68 SeitenVerlag: Karina-Verlag (26. August 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 3950387323ISBN-13: 978-3950387322Format: Kindle EditionDateigröße: 2160 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 68 SeitenVerlag: Karina (1. September 2014)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00N7GZJIWX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertÜber die Autorin:Karin Pfolz lebt in Wien. Sie arbeitet als Autorin und Malerin. Ihre schriftstellerische Arbeit begann sie mit Kurzgeschichten für Kinder, die 2011 und 2012 mit dem "Sparefroh-Preis- Österreich" ausgezeichnet wurden. Ihr Roman "Manchmal erdrückt es mich, das Leben" erschien in der Erstauflage 2012. Der Thriller „Du lügst dich durch mein Leben“ 2014. Sie unterstützt mit ihren Büchern die "Autonomen Österreichischen Frauenhäuser", hält "Gewalt-Präventions-Work-Shops" an Schulen und spricht offen in den Medien über das "Tabu-Thema" familiärer Gewalt. Zahlreiche Fernseh- und Radiointerviews begleiten sie auf ihrem Weg gegen Gewalt. Seit 2014 ist sie Vorstandsvorsitzende des Vereins "Respekt für Dich - AutoInnen gegen Gewalt" und Geschäftsführerin vom Karina-Verlag.www.karinaverlag.at/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag