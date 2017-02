Eine Geschichte von Präzision und Höchstleistungen

(fair-NEWS)

Die neue DS-1 Powermatic 80 spiegelt den geradlinigen, selbstbewussten Stil der 1960er Jahre wider, der zahlreiche grosse Entdecker bei ihren Pionierleistungen begleitet hat. Mit subtilem Retro-Charakter wird die aussergewöhnliche Historie eines Zeitmessers zelebriert, der dank seines Powermatic-Werks mit einer Gangreserve von bis zu 80 Stunden dennoch am Puls der Zeit schlägt. Das neue Modell ist auch in einer Himalaja-Sonderedition erhältlich, zu Ehren der historischen Erstbesteigung des Dhaulagiri im Jahr 1960.Die aufwendigen Veredelungen der neuen DS-1 Powermatic 80 und die grosse Liebe zum Detail zollen ihrer langen und illustren Geschichte auf moderne Weise Tribut. CERTINA hat bei der Konstruktion der neuen DS-1 Wert darauf gelegt, ihre grossen Qualitäten – hohe Widerstandsfähigkeit, Präzision und Verlässlichkeit – zu bewahren und gleichzeitig neuste Produktionstechniken und -elemente einzubringen, wie etwa ein Swiss Made ETA Powermatic 80 Werk mit bis zu 80 Stunden Gangreserve.Im Inneren des stilvoll konturierten und satiniert-polierten Edelstahlgehäuses mit 40 mm Durchmesser zieht ein schlichtes und doch modernes anthrazitgraues Zifferblatt alle Blicke auf sich. Das sanft gewölbte Zifferblatt ist mit Sonnenschliffdekor versehen und wird von einem Saphirglas mit Antireflexbeschichtung geschützt. Facettierte dreieckige Stunden- und Minutenzeiger, Indexe und die Zentralsekunde sind mit roségoldenem PVD veredelt und sorgen so für stilvolle Akzente sowie beste Ablesbarkeit auf dem grauen Zifferblatt, das ein Datumsfenster bei 3 Uhr birgt. In Erinnerung an die 1960er Jahre, als das Originalmodell berühmten Bergsteigern auf ihrem Weg zu einigen der höchsten Gipfel der Erde unerschütterlich zur Seite stand, trägt die DS-1 Powermatic stolz das historische CERTINA „Doppel-C“-Logo auf dem Zifferblatt und auf der Kronenspitze. Für äusserste Robustheit wurde die DS-1 auf Basis des bekannten DS Konzepts konstruiert und ist bis zu einem Druck von 10 bar (100 m) wasserdicht. Ein braunes Lederband mit Doppelfaltschliesse und zwei Drückern garantiert einen so bequemen wie sicheren Sitz der Uhr am Handgelenk.Zu Ehren einer der bedeutendsten Expeditionen ihrer Zeit – der erfolgreichen Erstbesteigung des Dhaulagiri im Jahr 1960, die mit dem früheren DS-1 Modell ausgerüstet war – wurden zwei Sondereditionen der DS-1 Powermatic 80 kreiert. Die neue „Himalaja-Sonderedition“ verfügt über rechteckige Indexe und einen roségoldenen PVD-Ring auf dem silberfarbenen Zifferblatt. Durch den transparenten Gehäuseboden sind eine Gravur des Bergpanoramas mit der Inschrift „Dhaulagiri, 8167 m, 1960“ sowie der Hinweis „CERTINA Mechanical Watches since 1888” auf dem Rotor zu sehen. Ein wahrhaft kostbares Stück Zeitgeschichte.Weitere Infos:Raspe Uhren & GoldschmiedeBernstrasse 283076 WorbSchweiz0041318392536kontakt@raspe.be



Bildinformation: DS-1 Powermatic 80 Himalaya / Certina