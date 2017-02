Webinar: Foxit Europe stellt sich vor

Pressemitteilung von Foxit Europe GmbH

Die Foxit Europe GmbH stellt sich als European PDF Center of Excellence vor und präsentiert ihre PDF-Produkte

(fair-NEWS) Berlin, 10. Februar 2017. Die Foxit Europe GmbH unterstützt Anwender bei allen Aufgabenstellungen rund um PDF mit Beratung und Lösungen. In Rahmen eines kostenfreien Webinars haben Teilnehmer die Möglichkeit, die komplette PDF-Produktpalette des Unternehmens kennenzulernen. Dieses findet am 16. Februar 2017 ab 11.00 Uhr statt. Foxit zählt mit weltweit 425 Millionen Anwendern sowie mehr als 100.000 Kunden zu den führenden Softwareanbietern schneller, preisgünstiger und sicherer PDF-Lösungen.



Im Oktober 2016 wurde LuraTech in Foxit Europe umbenannt. Das Webinar adressiert folgerichtig zum einen langjährige Kunden der LuraTech, die einen Überblick über weitere PDF-Produkte - neben den bekannten Server-Produkten PDF Compressor und Rendition Server - erhalten möchten. Zum anderen sind alle Interessenten, die sich über moderne PDF-Lösungen informieren wollen, eingeladen, an dem Webinar teilzunehmen.



In diesem wird Thomas Zellmann, Vertriebsverantwortlicher bei Foxit, zunächst das Unternehmen vorstellen. Anschließend geht er insbesondere auf Foxit Europe inklusive der breiten Lösungspalette ein - angefangen bei Client-Produkten wie PhantomPDF über SDK-Lösungen bis hin zu den PDF-Server-Produkten. Dazu gehört ConnectedPDF, das die Zusammenarbeit in Teams und den sicheren Austausch von PDF-Dokumenten ermöglicht.

Die Teilnahme an dem Webinar ist nach vorheriger Anmeldung unter https://attendee.gotowebinar.com/register/1837002835394945027 kostenfrei.

Über Foxit Europe GmbH:

Foxit ist ein führender Softwareanbieter schneller, preisgünstiger und sicherer PDF-Lösungen. Unternehmen und Endanwender können ihre Produktivität steigern, wenn sie bei der Arbeit mit PDF-Dokumenten bzw. Formularen Client- und Server-seitig Lösungen von Foxit verwenden. Foxit ConnectedPDF ist eine bahnbrechende Technologie, die als Funktionalität in Produkten wie PhantomPDF integriert ist und damit die weltweite Zusammenarbeit und die Produktivität beim Erstellen, Teilen sowie Nachverfolgen von PDF-Dokumenten erheblich verbessert. Software-Entwickler können mit Foxits Software Development Kits (SDKs) robuste PDF-Technologien in ihre Applikationen integrieren, um Kosten zu reduzieren und Markteinführungszeiten zu verkürzen.

Die Foxit Europe GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt die Server-basierten PDF-Dokumenten- und Datenkonvertierungslösungen PDF Compressor und den Rendition Server mit maßgeschneiderten Dienstleistungen und herausragendem Support. Als European PDF Center of Excellence unterstützt das Unternehmen Anwender bei allen Herausforderungen rund um das PDF-Format.

Mehr als 425 Millionen Anwender sowie mehr als 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern haben Foxits Produkte, die den PDF ISO-Standard 32000 erfüllen, im Einsatz. Als Vorstands-mitglied der PDF Association beteiligt sich Foxit aktiv an der Weiterentwicklung aller PDF-ISO-Standards.

Foxit unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien und Europa.

Weitere Informationen: https://www.foxitsoftware.com/de

«Webinar: Foxit Europe stellt sich vor»

