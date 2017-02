Certina DS-2 Chronograph Flyback

(fair-NEWS)

Der neue DS-2 Flyback ergänzt konsequent die ständig wachsende Reihe hochwertiger CERTINA Chronographen: Der Premium-Zeitmesser mit hochpräzisem PrecidriveTM Quarzwerk bereichert die Kollektion um die Flyback-Funktion zur schnellen Rückstellung (Start – Neustart) mit nur einem Knopfdruck. Darüber hinaus verfügt die so sportliche wie elegante Uhr über eine äusserst nützliche „Rattrapante"-Funktion, mit der über einen farbigen Drücker bei 10 Uhr mehrere Vorgänge gleichzeitig gemessen werden können.Schon ein erster Blick auf den neuen Zeitmesser verrät: Der DS-2 Chronograph Flyback hat Qualität und Charakter. Das herrlich gearbeitete Edelstahlgehäuse mit 43 mm Durchmesser beherbergt ein exklusives ETA Precidrive™ Uhrwerk, das Standard-Chronographen-Funktionen wie die 12-Stunden-, 30-Minunten- und 60-Sekunden-Anzeige sowie die kleine Sekunde vielseitig ergänzt. Was diese DS-2 jedoch einzigartig macht, ist die „Flyback"-Funktion zur schnellen Rückstellung (Start – Neustart), auf die jederzeit über die klassischen Drücker auf der rechten Seite zugegriffen werden kann. Ein zusätzlicher sportlicher Drücker bei 10 Uhr löst die Rattrapante/Schleppzeiger-Funktion aus und ermöglicht so die unkomplizierte Zeitmessung mehrerer Vorgänge zur gleichen Zeit.Die schwarze Lünette ist mit einer Tachymeter-Skala und gewölbtem Saphirglas mit beidseitiger Antireflexbeschichtung versehen. Das kontrastreiche schwarze Zifferblatt bietet mit weissen Akzenten und Superluminova-Beschichtung auf Indexen, Stunden- und Minutenzeigern beste Ablesbarkeit. Das bekannte DS Konzept der Doppelten Sicherheit verleiht der Uhr ihre aussergewöhnliche Robustheit. Sie ist wasserdicht bis zu einem Druck von 10 bar (100 m) und verfügt über die äusserst praktische EOL (End-of-life) Funktion, die den Träger auf einen anstehenden Batteriewechsel hinweist.Zwei Versionen stehen zur Wahl: Die farbigen Zeiger der zentralen Stoppsekunde sowie vom 12-Stunden- und 30-Minuten-Zähler werden von einer ebenfalls farbigen Linie um den Rattrapante/Schleppzeiger-Drücker ergänzt und sind je nach Modell in Rot oder CERTINA Grün gehalten. Beide Varianten punkten mit echter Premium-Qualität. Sie verfügen über ein Datumsfenster bei 6 Uhr und sind mit einem sportlichen, fein gearbeiteten fünfreihigen Edelstahlarmband mit kontrastreich polierten/satinierten Elementen und einer Doppel-Faltschliesse ausgestattet. Zwei weitere Modelle mit Lederband sind ebenfalls erhältlich. Der Gehäuseboden ist mit dem traditionellen CERTINA Schildkröten-Symbol versehen und die Kronenspitze trägt die Buchstaben „DS", als Hommage an die lange Geschichte von CERTINA in Sachen absoluter Verlässlichkeit und Präzision.Technische DatenUhrwerk:Quarz ETA 251.294 KP Flyback Precidrive™, Swiss Made12-Std.-, 30-Min.- und 60-Sek.-Chronographen-FunktionStunden, Minuten, kleine Sekunde, Datum, EOL (End-of-life-Anzeige)Flyback & Schleppzeiger (Rattrapante)Gehäuse:Satinierter/polierter 316L Edelstahl43 mm DurchmesserEdelstahllünette mit Tachymeter-SkalaDrücker (mit farbiger Linie) bei 10 Uhr: SchleppzeigerZifferblatt:Schwarz mit zweifarbigen, vernickelten Indexen, Stunden- und MinutenzeigernSuperluminova auf Indexen, Stunden- und MinutenzeigernWasserdichtigkeit:Wasserdicht bis zu einem Druck von 10 bar (100 m)Glas:Gewölbtes Saphirglas mit beidseitiger AntireflexbeschichtungKrone:Buchstaben „DS" (Doppelte Sicherheit) auf der KronenspitzeArmband:Fünfreihiges 316L Edelstahlband (satiniert/poliert)Doppelfaltschliesse mit zwei DrückernBesonderheiten:DS (Doppelte Sicherheit), Schildkröten-Symbol auf dem GehäusebodenReferenznummer:C024.618.11.051.02 schwarzes Zifferblatt, grüne ZeigerC024.618.11.051.01 schwarzes Zifferblatt, rote ZeigerVerkaufspreis CHF 865.-



Bildinformation: DS-2 Flyback/ Certina