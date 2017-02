(fair-NEWS)

Unser Leben ist doch auch immer ein bisschen ein Wettkampf und ein Messen mit der Konkurrenz: Wer hat den besseren Job, wer das schönere Haus oder das schnellere Auto und wer ist besser angezogen. Mit der neuen Unisex-Taschenlinie "Knock out" des Labels HEDGREN schlägt man die "Konkurrenz" in Sachen Outfit um Längen! Denn die neuen Taschen sind einfach unschlagbar stylisch und meisterhaft funktional. Aus extrem hochwertigem Nylon gefertigt, sind die Taschen sehr leicht, wasserabweisend und äußerst fleckresistent. Das Material besitzt eine leichte Textilstruktur mit seidig glänzender Oberfläche, die den Taschen eine noch edlere Ausstrahlung verleiht. Die modernen Formen überzeugen mit klaren Linien und minimalistischem Design, das durch ungewöhnliche horizontale Gurtband-Riemen aufgepeppt wird und die Taschen zu einem wahren Eyecatcher macht. In den leuchtenden Flashfarben Lichtgrau, Türkis, Nachtblau und Limettengrün werten die Taschen auch die schlichteste Jeans- und Shirt-Kombi auf. Mit "Knock out" knockt man die Konkurrenz aus und wird zum Outfit-Sieger.



Bildinformation: Unschlagbar!