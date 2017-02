Sichere Versandapotheke

(fair-NEWS)

Seitdem Kunden in Deutschland Medikamente bei zugelassenen deutschen Versandapotheken direkt im Internet bestellen können, sind einige Jahre vergangen. In dieser Zeit sind die Informationsbedürfnisse gleich geblieben und andere Faktoren wie die Technik haben sich deutlich weiterentwickelt. So nutzen immer mehr Kunden auch mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets, um das umfangreiche Informationsangebot der Versandapotheke Medipolis.de zu nutzen oder selbst nach Medikamenten zu suchen.Zum 01.01.2017 fand daher eine Umstellung des Online-Angebots der Apotheke statt. Je nach Endgerät erfordert die Benutzung des Onlineshops eine andere Darstellung, um Kunden der Online-Apotheke neben dem Produktsortiment auch die Möglichkeit der pharmazeutisch fundierten Information zu bieten. Mittels aktueller Responsive-Technologie werden nun die Inhalte optimal auch auf die verschiedenen Größen von Tablets und Smartphones angepasst und optimiert dargestellt, um so das Einkaufserlebnis für die Kunden noch angenehmer zu gestalten.Zudem können Sie sicher online bestellen, denn Ihre Daten werden per SSL verschlüsselt übertragen.



Bildinformation: Michal Pleban