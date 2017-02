(fair-NEWS)

Der Kult um die charismatische Entertainerin und Pop-Legende geht weiter! Auch Jahre nach ihrem Tod gehören Whitney Houston und ihr musikalisches Erbe zum Besten, was amerikanische Popmusik jemals hervorgebracht hat.Das Tribute-Concert „Whitney - „One Moment In Time“ bietet allen Fans die Gelegenheit, die größten Hits der Pop-Diva noch einmal „live“ zu erleben – ganz so, als stünde Whitney selbst auf der Bühne!Nya King ist die Protagonistin der Show und weltweit eine der besten Whitney-Interpretin-nen überhaupt. „One Moment In Time“ erinnert energiegeladen und auf geradezu atem-beraubend authentische Art und Weise an Whitney`s musikalischen Werdegang und ihre unzähligen Hits. Begleitet wird Nya King von einer Liveband, Chor und Dancecrew.Multimediashow und eine originalgetreue Licht-show machen dieses Tribute schon jetzt zu einem absoluten Highlight des Konzertjahres 2017.Sichern Sie sich jetzt das besondere Angebot zum Valentinstag: Bis zum 14.02.2017 erhalten Sie exklusiv unter der Tickethotline 0365-5481830 15% Rabatt auf Ihre Ticketbestellung. Nennen sie das Stichwort „Valentinstag“Termine und weitere Informationen unter www.whitneytributeconcert.de



Bildinformation: WHITNEY One Moment In Time – The Tribute Concert