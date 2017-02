Plattform Azubi-Drehscheibe vermittelt Auszubildende an Arbeitgeber in der Wesermarsch

(fair-NEWS)

Brake. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderte JOBSTARTER plus-Projekt Azubi-Drehscheibe startet seine Vermittlungsplattform www.azubi-drehscheibe.de . Das Ziel ist es, Bewerberinnen und Bewerber individuell mit potentiellen Arbeitgebern in der Region Wesermarsch zusammenzubringen.Unter dem Dach der Braker Zeit & Service Beschäftigungsfördergesellschaft mbH unterstützt das Team der Azubi-Drehscheibe lokale Unternehmen und Handwerksbetriebe bei der Ansprache und Gewinnung von Auszubildenden. Derzeit sind rund 20 Prozent der Ausbildungsplätze in der Region Wesermarsch unbesetzt. Während das Problem bei großen und bekannten Unternehmen noch nicht gravierend ist, suchen die kleineren Betriebe händeringend das richtige Personal.Im Mittelpunkt steht das Portal azubi-drehscheibe.de. Integriert ist eine Datenbank, die ein „Matching“ zwischen Arbeitgebern und Bewerbern auf einfache Weise ermöglicht. Das Besondere an der Datenbank ist die aktive Unterstützung durch das Projekt-Team. Die Mitarbeiter der Azubi-Drehscheibe checken die Bewerbungen individuell. So findet die Azubi-Drehscheibe passende Betriebe für die Bewerber nach Branche, Berufsfeld und Ort.Eine besondere Idee ist es, die „Silbermedaillen-Gewinner“ der Bewerberverfahren großer Unternehmen durch die „Drehscheibe“ im Bewerbungsverfahren bei kleineren Unternehmen einzubinden. Große Betriebe, die nicht alle Bewerberinnen und Bewerber einstellen können, haben die Möglichkeit, die Überzähligen an die Plattform zu empfehlen. Dadurch erhalten diese die Chance, passende Arbeitgeber in der Region zu finden. Für das empfehlende Unternehmen entsteht eine positive Wirkung durch den Einsatz in der Weitervermittlung.



Bildinformation: Azubi-Drehscheibe - Logo