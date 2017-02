Psychosomatik: Probanden für ärztlich geleitete Studie gesucht!

(fair-NEWS)

Die Forschungs- und Lehrakademie für Bioenergetik und Bioinformatik sucht Probanden für eine ärztlich geleitete Studie zum Nachweis der Wirkung der Bioenergetischen Meditation bei psychosomatischen Beschwerden . Die Studie wird während dem 11. Internationalen Kongress für Theomedizin vom 10. bis 12. März 2017 in Taubenheim/ Spree durchgeführt. Die Probanden erhalten sieben Biomeditations-Sitzungen.Die Teilnahme ist kostenlos.Die Biomeditation ist eine Methode zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte und wird bereits seit über elf Jahren in Studien wissenschaftlich unter ärztlicher Leitung untersucht. Die umfangreichen Vorjahresstudien, die zu Krebs, Rückenbeschwerden, Ängsten, Atemwegserkrankungen, Tinnitus, Burnout usw. stattfanden, zeigen bereits sehr deutlich, wie tief die Biomeditation wirkt. Die große Mehrzahl der Probanden war überras cht von dem, was innerhalb dieser zwei Studientage bei ihnen in Bewegung kam. Über 90% waren hoffnungsvoll, dass sich ihr Zustand nach der Studienteilnahme weiterhin verbessern würde, und ebenfalls über 90% wollten zukünftig die Biomeditation ernsthaft zu Hause anwenden.Sollten Sie selbst unter psychosomatischen Beschwerden leiden oder jemanden in Ihrem Umfeld kennen, dann ist diese Studie vielleicht eine Chance, das gesundheitliche Befinden zu verbessern. Die ausführlichen Unterlagen stehen Ihnen auf der Kongressinternetseite www.theomedizin.de zur Verfügung.Eine Zusammenfassung der bisherigen Studienergebnisse finden Sie hier: www.probandenstudie.de/vorjahresstudienMehr Informationen unter www.theomedizin.de, www.biomez.de und www.viktorphilippi.deWeitere Themen:"Willst du den Körper heilen, ..." / Die Bioinformationstherapie nach Viktor Philippi. (http://bit.ly/2jZ9xZW)Fit im Winter: Ärztin rät Seele zu stärken / Dr. med. Julia Günther-Pusch: „Gesundes Denken verbessert die Stimmung, reduziert Stress und stärkt das Immunsystem“ (http://bit.ly/2k8trzi)Info-Kasten: BiomeditationDie Biomeditation findet im Liegen statt und wird von speziell dafür komponierten Klängen begleitet. Inzwischen gibt es zahlreiche CDs mit geführten Meditationen, die das Gesunde Denken vertiefen und es jedem ermöglichen, auch zu Hause etwas für seine Gesundheit zu tun. Je nach Beschwerden empfiehlt es sich, regelmäßig eine Kontaktsitzung bei einem der 3.800 (Stand Dezember 2016) von Viktor Philippi ausgebildeten „Biosens“ zu nehmen. Das ist eine für viele Menschen neue Form der Gesundheitspflege, bei der man lernt, seine Gesundheit durch die Kraft der Gefühle und Gedanken zu stär ken, statt gegen die Krankheiten zu kämpfen.Weitere Informationen zur Biomeditation:Der Begründer der Bioenergetischen Meditation ist Viktor Philippi . Seit 1994 übt er die Methode aus: https://viktorphilippi.deNeben der Bioenergetischen Meditation gibt Viktor Philippi sein Wissen und seine Erfahrungen als Autor weiter: http://bit.ly/2kh2dGtWer die Bioenergetische Meditation ausprobieren möchte, kann online nach Biosens in seiner Nähe suchen: http://bit.ly/2jXqJeLMotivations- und Stressabbau-CD s helfen, während der Biomeditation das Gesunde Denken besser verstehen und umsetzen zu können: https://bepshop.de/motivations-cds-14



Bildinformation: Elf Jahre wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit der Bioinformationstherapie. /Viktor Philippi Stiftung Gesundheit - Abdruck frei, Beleg erbeten