HUAWEI eröffnet erstes Customer Service Center in Deutschland

(fair-NEWS) Düsseldorf, 10. Februar 2017 - HUAWEI, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Telekommunikationstechnologie, eröffnete gestern das erste Customer Service Center in Deutschland. Direkt am Berliner Alexanderplatz bietet HUAWEI seinen Kunden ab sofort eine große Auswahl an erstklassigen Vor-Ort-Services an. Darüber hinaus verfügt das Customer Service Center über eigene Schulungsräume, in denen die Servicemitarbeiter regelmäßig weitergebildet werden.



Das HUAWEI Customer Service Center ist das erste seiner Art in Deutschland und baut auf dem Erfolg bereits bestehender Standorte, wie in China, Italien und Spanien, auf. "Als innovative Marke schaffen wir mit unseren Customer Service Centern interaktive Räume, in denen wir unseren Kunden ein ganzheitliches Serviceerlebnis bieten", erklärt William Tian, Country Manager Germany & Vice President Sales Western Europe, HUAWEI Consumer Business Group. "Unsere Erfahrung zeigt, dass unsere Kunden einen persönlichen, greifbaren Ansprechpartner schätzen, der sie kompetent berät. Genau dies bietet ihnen unser qualifiziertes Personal."



Das HUAWEI Service Center am Berliner Alexanderplatz bietet Kunden verschiedene Services bei Hard- oder Softwareproblemen, Gewährleistungsfragen sowie Fragen zur allgemeinen Handhabung von HUAWEI Geräten. Des Weiteren werden Mitarbeiter interaktiv geschult, um sie bestmöglich für ihren Service am Kunden vorzubereiten; darüber hinaus ist es ein Zeichen des großen Erfolgs und Engagements des Unternehmens, in Deutschland weiter zu wachsen, Kunden zu gewinnen und ihnen näher zu kommen. "Die vergangenen Jahre waren sehr positiv in Deutschland. Wir freuen uns, unseren Kunden hier vor Ort mit dem HUAWEI Customer Service Center und seinem großen Angebot an Serviceleistungen noch weiter entgegenzukommen und sie noch lösungsorientierter und besser in all ihren Anliegen zu unterstützen. Wir hoffen, dass unser Konzept auch hier genauso gut angenommen wird wie an unseren anderen Standorten und laden unsere Kunden herzlich ein, uns am Alexanderplatz zu besuchen", erklärt Tian.



Das HUAWEI Service Center in Berlin befindet sich in der Karl-Liebknecht-Straße 21 am Alexanderplatz in Berlin und hat Montag bis Samstag von 10-18 Uhr geöffnet.