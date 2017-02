Heidenreich-Team noch stärker zusammengewachsen

(fair-NEWS)

„Eine Mitarbeiterveranstaltung in dieser Größenordnung hat es in unserer fast 60-jährigenAutohaus-Geschichte noch nicht gegeben. Da mein Team im vergangenen Jahr so herausragende Leistungen vollbracht hat, war es Zeit für eine Belohnung“, erklärt Jörg Heidenreich. Der Geschäftsführer zweier Autohäuser in Witzenhausen und Eschwege hatte seine gesamte Belegschaft am Sonntag, den 29. und Montag, den 30. Januar zu einem ganz besonderen Mitarbeiterevent eingeladen. Mit dem Bus ging es mit der über 50 Mann und Frau starken Belegschaft zunächst nach Mainz – erst in ein Vier-Sterne Hotel, dann in die Opel Arena, wo um 17.30 Uhr Anpfiff des Bundesligaspiels Mainz 05 gegen Borussia Dortmund war. „Schon das Fußballspiel war für uns ein absoluter Höhepunkt, zumal einige meiner Mitarbeiter vorher noch nie in einem Fußballstadion waren und ein Spiel live mitverfolgt haben“, so Heidenreich.Drei Auszeichnungen in einem Jahr – das musste gefeiert werden!Nach dem Spiel kam das Team zum „zünftigen Hüttenabend in den Mainzer Bergen“ zusammen, um gemeinsam den Erfolg des vergangenen Jahres zu feiern: Insgesamt drei Mal wurde das Autohaus Heidenreich 2016 für Service und Kundennähe ausgezeichnet – von Auto Bild, dem Magazin kfz-betrieb und durch die Mitgliedschaft im Opel Champions Club. Damit das Autohaus 2017 an diesen Erfolg anknüpfen kann, haben sich Jörg Heidenreich und sein Team am Montag nach einer exklusiven Führung durch die Opel Arena zusammengesetzt, um gemeinsam Ziele für die Zukunft zu definieren. „Um sich auf ein erfolgreiches Jahr 2017 einzustimmen, durften wir uns in den offiziellen Presseraum des FSV Mainz 05 zurückziehen – das perfekte Ambiente für ein solches Meeting“, berichtet Heidenreich stolz.Mit vielen neuen Ideen und jeder Menge Motivation, den Autohaus-Service für die Kunden künftig noch besser zu machen, ging es dann am Montagmittag mit einer Besichtigung des Opel-Werks in Rüsselsheim weiter. „Wir hatten hier unter anderem das Privileg, das Qualitäts-Audit des Unternehmens näher kennenzulernen. Außerhalb der Norm ist das eigentlich nicht ohne weiteres möglich. Vier Opel-Ingenieure, darunter der Leiter des Audits Herr T. Schäfer, haben uns über wichtige Themen wie Qualitätssicherung und -prüfung informiert und wir durften sogar einen Blick auf den neuen Opel Insignia Sports Tourer werfen, der erst im Juni offiziell vorgestellt wird. Das war für uns natürlich hochgradig spannend, zumal das Arbeiten in einem Herstellerwerk ein ganz anderes ist als in einem Autohaus“, so Heidenreich weiter. Eine kleine Zeitreise gab es noch obendrauf, als Uwe Mertin, der Manager des Bereichs Opel Classic vielfältige Einblicke in die Opel-Geschichte gab.Einige Stunden später kehrten die Autohaus-Mitarbeiter zurück nach Witzenhausen und Eschwege – erschöpft von den vielen Eindrücken, aber sichtlich begeistert und motiviert: „Unser Mitarbeiterausflug war nicht nur von den einzelnen Programmpunkten her ein Highlight, wir sind auch als Team noch stärker zusammengewachsen!“Beratung, Verkauf und Probefahrten nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.Autor: Autohaus Heidenreich



Bildinformation: : Das Heidenreich-Team mit dem Opel RAK2 in Rüsselsheim. Quelle: Autohaus Heidenreich